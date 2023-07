"Fuera Sergio Mayer": Destruyen al actor de Televisa y piden su salida de 'LCDLF' por atacar a Nicola

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el político y actor Sergio Mayer logró apoderarse de la atención en las redes sociales debido a su participación en La Casa de los Famosos México. Decenas de internautas se le fueron encima al exintegrante de la agrupación Garibaldi por los ataques que estuvo haciendo a Nicola Porcella, al punto de que el peruano tuvo una crisis de ansiedad. En las redes se volvió tendencia la frase "Fuera Sergio", por lo que muchos creen que el histrión podría ser el siguiente eliminado de la competencia.

Resulta que el pasado jueves el esposo de Issabela Camil empezó con la teoría de que el exintegrante de Guerreros 2020 y Esto es Guerra los estaba 'traicionando' debido a la cercanía que ha mostrado con 'La Barby' Juárez y Jorge Losa dentro del reality de Televisa. Como se sabe, Nicola pertenece al 'Team Infierno' integrado por Sergio, Poncho de Nigris, Apio Quijano, Emilio Osorio y Wendy Guevara. Esta semana Porcella está nominado junto a Apio y Mayer, por lo cual la tensión dentro de la casa ha crecido ya que es definitivo que un diablito resultará eliminado.

En un clip difundido a través de las redes sociales como Twitter, se puede ver cuando Sergio les dice a sus compañeros del Infierno que están "durmiendo con el enemigo" porque supuestamente Nicola ha protegido a Jorge del cuarto Cielo, ya que tendrían un pacto de alianza, lo cual califica de traición: "Ha estado de infiltrado siempre, después de lo que estoy escuchando, estamos durmiendo con el enemigo, el Albacete no lo iba a nominar, por eso no le importa ganar el líder".

Esta situación de tensión desencadenó una fuerte crisis de ansiedad en Nicola, quien no se pudo contener y acabó golpeando una pared pues dijo estar cansado de la desconfianza de su equipo. Asimismo, el galán peruano compartió que también le molesta mucho que todos los miembros del Team Infierno de la pasen minimizando su trayectoria, por lo que aseguró que el lleva trabajando en el espectáculo desde hace 12 años, solo que sus proyectos más importantes han sido en Perú.

Jorge Losa y 'La Barby' contuvieron a Nico mientras atravesaba por su crisis y le pidieron aclarar el malentendido, sin embargo, la tensión no bajó y los ánimos han seguido muy fuertes dentro de La Casa de los Famosos México. Debido a esta situación, al parecer causada por Sergio Mayer, los internautas no han dejado de escribir en las redes sociales que ya es hora de que el exgalán de telenovelas deje el reality pues no le perdonan sus ataques en contra de Nicola.

Fuente: Tribuna