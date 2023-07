Luto en SLRC: Tres músicos murieron en incendio de bar; los despiden con desgarradores mensajes

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- Durante la madrugada de este sábado 22 de julio un sujeto, en aparente estado de embriaguez, provocó un incendio de forma intencional en un bar en la colonia Comercial de San Luis Río Colorado, Sonora, donde al menos 11 personas han perdido la vida. Se ha reportado que tres de las víctimas mortales eran músicos, quienes ya fueron despedidos por sus colegas y seres queridos a través de las redes sociales.

De acuerdo con información que brindó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), el lamentable suceso tuvo lugar alrededor de las 1:33 horas de este 22 de julio del 2023, cuando un sujeto, aparentemente con un alto grado de embriaguez, arrojó combustible al acceso principal del establecimiento, conocido como Beer House, y le prendió fuego luego de ser expulsado porque habría estado faltándole al respeto a mujeres de ese bar.

Según las versiones trascendidas en las primeras horas después del hecho, el sujeto se subió a la camioneta, en la cual había llegado al bar, y la puso en reversa a modo de que obstruyó la entrada del sitio. El titular de la FGJE, Gustavo Salas, dijo en conferencia de prensa que no se han encontrado datos que permitan presumir que el móvil de los hechos se deba a un posible cobro de piso por parte de grupos criminales; por ello, se informó que se trata de un evento aislado.

Lastimosamente en estos hechos, perdieron la vida tres miembros de una banda de rock y grupo versátil conocidos como Mitosis. A través de las redes sociales, diversos amigos e integrantes del medio artístico han compartido desgarradores mensajes de despedida para ellos. Los integrantes del grupo que murieron durante el incendio fueron Adrián Becerra, Ricardo Martínez y Aarón Hernández. Además de manera extraoficial se ha mencionado que otro miembro de la banda está grave en un hospital.

Una joven, quien pertenecía a Mitosis Versátil y no estaba tocando con ellos al momento del incidente, utilizó su cuenta oficial de Facebook para despedirse de sus compañeros finados y escribió un conmovedor mensaje: "Hoy mi corazón se encuentra completamente destrozado y vacío, no hay palabras para describir este dolor tan grande, un honor haber crecido con ustedes y que me enseñaran absolutamente todo musicalmente".

La chica llamada Sarahí Gaxiola también lamento que "la vida se lleve a las personas buenas" y envió un mensaje directo a cada uno de sus colegas que perdieron la vida en el incendio: "Rica Gracias por tantos abrazos y platicas, Aarón gracias por tantos consejos y bailadas y mi papá Pekis gracias por abrirme las puertas de tu casa, por enseñarme que no hay que ser de sangre para sentirme en casa otra vez, por tus ocurrencias y por nunca dejarme sola ante ninguna circunstancia, te llevo y te llevaré siempre en mi corazón", finalizó el mensaje.

