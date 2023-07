Marie Claire no se queda callada y les dice sus verdades a Raquel Bigorra y a Ferka en la post-gala

Ciudad de México.- Si bien, el drama no ha dejado de estar a la orden del día dentro de La Casa de los Famosos México, la realidad es que también ha estado sumamente vigente fuera del reality show y es que, los participantes que recién salieron del programa de telerrealidad no han parado de dar de qué hablar, tal fue el caso de Marie Claire, Ferka y Raquel Bigorra, quienes fueron como invitadas a la post-gala.

Muchos recordarán que las tres celebridades pertenecieron al mismo equipo, es decir, al team cielo, sin embargo, las cosas no habrían terminado del todo bien con ellas, puesto las rencillas prontamente se hicieron notar, hecho trascendió a las paredes de la propia mansión y que recién se dejó ver en la mencionada post-gala, cuando Marie Claire no se guardó nada y comenzó a reclamarle a sus excompañeras.

Todo comenzó cuando la novia de José Manuel Figueroa le comentó a las conductoras que, cuando estuvieron dentro de La Casa debieron seguir el ejemplo de los del team infierno, puesto ellos suelen defender a los integrantes de su habitación cada vez que alguno de ellos queda nominado, cosa que no se repitió con los del cuarto del cielo, quienes incluso se llegaron a atacar por la espalda en más de una ocasión.

Ante estos señalamientos, Ferka y Raquel Bigorra arremetieron mencionando la denominada 'regla de oro', la cual se habría instaurado desde antes que los concursantes ingresaran al reality show. Incluso la cubana mencionó que lamentaba no haber podido jugar como equipo con Marie Claire porque nunca le dieron su número telefónico y así nunca pudieron instaurar su propia alianza como los del equipo infierno.

Asimismo, Ferka declaró con cierta ironía que resultaba lamentable que los chicos del equipo infierno hubieran sacado a Marie Claire Harp de la famosa regla de oro: "Me la sacaron de la regla de oro, osea todo mal", resaltó la conductora, este hecho habría enfurecido a la presentadora de Banda Max, quien rápidamente refutó que el problema no habría sido que la sacaran del trato que habían hecho antes de entrar al show, sino que el ellas habrían tenido la culpa de que ella se encontrara fuera del programa.

"No, a mí no me sacaron de la regla de oro, a mí me sacaste tú y tú", señaló Marie Claire.