Tras 42 años en Televisa, Eduardo Yañez confiesa que su mayor deseo ¿es actuar en TV Azteca?

Ciudad de México.- El reconocido actor Eduardo Yáñez, quien cuenta con más de 42 años de carrera en Televisa, dejó en shock a todos sus admiradores y fans debido a que hace algunas horas compartió la noticia de que su mayo sueño no es seguir haciendo telenovelas en San Ángel, sino otro tipo de proyectos. ¿Se mudará a TV Azteca? No, el histrión compartió que quiere probar suerte con un nuevo puesto en el medio.

El originario del Estado de México ha logrado hacerse de un nombre en el medio del espectáculo gracias a su trabajo como galán en melodramas como Dulce desafío, Destilando Amor, Fuego en la sangre, Corazón Salvaje, Amores Verdaderos y Amores con Trampa, pero en una reciente entrevista con el programa Hoy él mismo confesó que su anhelo más grande en este momento es convertirse en director.

A pesar de que el actor mexicano cuenta con una destacada trayectoria en el mundo de las telenovelas y el séptimo arte, manifestó que está trabajando para dar un nuevo paso en su carrera: "Tengo muchas esperanzas de llegar a dirigir, y como actor sigo afinando mis armas, por decir algo, cuando haces un trabajo ya sea en teatro, cine o televisión, pues por un personaje te llenas de vicios que tiene ese personaje o esa persona", explicó el artista de 62 años.

Posteriormente, el galán de telenovelas comentó que está tomando clases tanto para perfeccionar su labor actoral, como para iniciar su nueva faceta profesional: "La mayoría del tiempo que estoy en México estoy trabajando afortunadamente, y la mayoría del tiempo que estoy en Los Ángeles, entre que buscas agente, casting para nuevos proyectos, yo definitivamente llego allá y lo primero que hago es regresar a mis clases de actuación, de dirección, de producción", detalló.

Por último, Eduardo Yáñez, quien está a punto de volver a Televisa como protagonista de Golpe de suerte, explicó el motivo por el que no le gusta autodenominarse como gran actor, pese a su reconocida trayectoria en el ambiente artístico: "Yo no me pondría títulos, menos lo haría conmigo mismo, pero eso lo dejo a los conocedores, o al público, o a ustedes (la prensa), yo la verdad lo que sigo es mi camino y tratando de que cada personaje que yo interprete tenga credibilidad, eso es lo que más me importa, así que yo no me pondría ningún título de ninguna especie", finalizó, según información recogida por Agencia México.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy