Tras quedar fuera de 'LCDLF', Alfredo Adame destroza a Apio Quijano; lo tacha de "haragán e inútil"

Ciudad de México.- De nueva cuenta el controversial actor Alfredo Adame está dando de qué hablar debido a que en una reciente entrevista arremetió públicamente contra Apio Quijano por su participación en el reality La Casa de los Famosos México. Como se recordará, el exprotagonista de telenovelas ya tuvo la oportunidad de trabajar con el cantante y bailarín el año pasado cuando formaron parte de la primera temporada de Soy famoso ¡sácame de aquí!.

Hace unas semanas el también exconductor del programa Hoy, de donde se encuentra vetado por atacar a Andrea Legarreta, denunció que los ejecutivos de Televisa lo sacaron de último minuto de la lista de LCDLF México pese a que ya habían hecho las negociaciones. Ahora en una plática que tuvo con Shanik Berman, Adame explotó en contra de uno de los miembros de este reality y se trata del hermano de Federica Quijano.

El histrión de 65 años aseguró que Apio es una persona muy "banal" y se le fu encima como ya es de costumbre: "Apio Quijano es un zángano, haragán, inútil que no sirve para nada y que la vida se le fue en andar en sus frivolidades y con sus estupideces en vez de prepararse, de hacer oficio y de ganarse un prestigio". Inmediatamente después, Shanik le mencionó que ella no estaba de acuerdo con estas palabras y dijo que hasta había escuchado que el cantante llegaría a protagonizar una novela.

Como era de esperarse, a Adame no le agradó esta noticia y mencionó: "Nombre, ¿qué le van a andar dando un protagónico? Él no tiene ni el calibre. ¿El protagónico de qué?, ¿de telenovela? No tiene el calibre". Y añadió que el integrante del grupo Kabah solo podría conseguir un papel secundario en esta historia: "Se la darán de mesero de restaurante fino, se la darán de bailarina de can can en algún espectáculo", expresó. Esta no es la primera vez que Alfredo ataca a Apio pues hace tiempo se le fue encima tachándolo de "lamebotas", "vanidoso" y "traicionero" luego de estar con él en Soy famoso ¡sácame de aquí!.

Cabe resaltar que hace unos días, Adame ya había criticado a otro habitante de La Casa de los Famosos México y este fue la querida influencer Wendy Guevara, a quien asegura antes de entrar al reality nadie conocía: "Tengo muchos amigos, muchas amigas trans, he ido a muchos eventos, fui a la Señorita Tlalnepantla de trans, he presentado mucho documentales y libros, eventos de la comunidad trans, de la comunidad LGBT+, y no la conocía", declaró.

