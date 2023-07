Triste final: Tras ser indigente y 40 años en Televisa, actor denuncia que no lo contratan por 'viejo'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido primer actor, quien durante un tiempo estuvo viviendo como indigente luego de caer en vicios y que tiene 40 años de trayectoria en Televisa, dejó sorprendida a la prensa debido a que en una reciente entrevista denunció que a los artistas de su edad ya no les dan trabajo pese a que son muy talentosos. Se trata del querido Carlos Bonavides, quien alcanzó la fama internacional con el personaje de 'Huicho Domínguez'.

El histrión mexicano ha formado una de las carreras más sólidas en el Canal de Las Estrellas tras haber participado en telenovelas como Carrusel de las Américas, El premio mayor, Salud, dinero y amor, Hasta que el dinero no separe, La fea más bella, entre otras. Sin embargo, pagó muy duro el precio de la fama debido a que cayó en las adicciones y lo perdió todo, incluso estuvo punto de perder a su familia.

En una vieja entrevista con TV Azteca, el propio Carlos confesó que en su punto más bajo terminó vagando por las calles como "pordiosero" y dijo que no tenía dinero ni para comer. El comediante luego logró dar un giro a su vida y hace más de una década alcanzó la sobriedad. Desafortunadamente, ahora los temas de salud han sido una constante, pues ha sido hospitalizado varias veces y ha estado al borde de la muerte.

Antes y después de Carlos Bonavides

Recientemente la prensa captó a Bonavides llegando a las instalaciones de la empresa de Emilio Azcárraga Jean y lo primero que le cuestionaron fue qué le había pasado en los ojos, ya que llegó con varios moretones. Descartando una pelea o que se trataran de golpes, el originario de Veracruz detalló que se había hecho un tratamiento para mejorar las ojeras y que este era un efecto secundario, del cual no se sentía nada bien.

Cambiando un poco de tema, el intérprete de 82 años mencionó que él por nada del mundo entraría a un proyecto como La Casa de los Famosos México y ahí fue cuando ventiló que por su edad a él ya no lo contratan en la televisor de San Ángel: "Yo preferiría ganarme esos cuatro millones actuando, que es donde estoy profundamente desperdiciado en nuestra casa Televisa", dijo el también exdiputado.

Y dijo que aunque está grabando un proyecto de comedia con Elías Solorio, a él le gustaría tener un rol estelar en un novela: "No sé porqué ya no me llaman, me acaban de dar un programa que es de comedia, y yo mi fuerte mi fuerte son las telenovelas, pero con el programa voy a demostrar que manejo todos los géneros". Para cerrar, don Carlos dijo que su edad no es un impedimento: "Yo ya con mi edad puedo hacer muchos papeles, todavía estoy fuerte y sano, llamo a los productores de novelas a que me llamen".

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes