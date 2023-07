(VIDEO) ¿Adiós a 'Wencola'? Intensa pelea entre Wendy y Nicola eleva la temperatura en 'LCDLFM'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que una de las parejas más trascendentes dentro del reality show de Televisa, La Casa de los Famosos México es la conformada por Wendy Guevara y Nicola Porcella; incluso, es tanta la popularidad de ambos influencers que el público los ha bautizado como 'Wencola' debido a que hay una posibilidad de que ambos tengan una relación una vez que el concurso concluya; sin embargo, más nos tardamos en ponerles un sobrenombre y suspirar por un posible romance que el tiempo que ambos ya explotaron uno contra el otro y ahora protagonizaron una fuerte pelea.

Todo sucedió el pasado viernes 21 de julio cuando momentos antes de realizarse la ya esperada fiesta de los viernes, que esta vez fue con temática de disco, ambos famosos comenzaron con una fuerte discusión. Cabe decir que esta e sea segunda vez que ambos pelean pues la primera vez se debió a que el peruano no tomó muy bien que la rubia integrante de 'Las Perdidas' lo nominara, algo por lo que él ha argumentado, en lo que a su persona respecta, jamás le ha dado puntos por la estima que le tiene.

No obstante, esta vez la pelea tuvo que ver con que ambos recordaron que en el pasado el peruano fue acusado por una mujer por violencia, lo que llevó a Porcella a contar a Wendy y a Apio Quijano lo que había pasado. Sin embargo, poco a poco los ánimos comenzaron a subir de tono y la pareja comenzó a discutir al grado que el rubio de ojos claros terminó con una fuerte lesión en la mano que después se dijo, corresponde a una 'fractura de boxeador'.

Ella llamó a un amigo y grabaron la llamada y la vendieron. Yo dije que lo comprobaran, porque eso pasó un domingo y el lunes yo pesando lo que peso y haciendo lo que se decía en esos audios alguna marca tiene que haber. Entonces no había nada. Supuestamente la había arrastrado, pateado", dijo Nicola.

Momentos después, Nicola le confesó a Emilio Osorio que haber recordado los hechos con Apio y Wendy lo habían dejado intranquilo, pues tenía la corazonada respecto a que ellos entendieron mal las cosas y por ende, él quedaba mal en el relato. Ante este hecho, el peruano recordó que Wendy comenzó a pedirle respeto pues le reclamaba con frecuencia que afuera tenía a cuatro novios que la podían defender. "Respétame porque tengo a mis cuatro novios afuera y quiero que me respetes como la dama que soy. Ya no quiero que me andes agarrando las nalgas, ni las tetas, ni nada", Con esta postura, la relación estaba cada vez más tensa.

Por este evento, Nicola se mostró arrepentido por haber contado cómo fueron las acusaciones en el pasado y poco a poco comenzó a experimentar un ataque de ansiedad. "Sentí que no debí contarte ni a ti, ni a Wendy, lo que me había pasado porque la reacción de Wendy fue como si todo fuera mi culpa", insistía el influencer al hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos.

Al notar que ‘La Perdida’ era parte de la conversación, a rubia irrumpió y con ello le reclamó aun más a su compañero y posible pareja sentimental el hecho de no haberle pedido que le contara nada de su pasado, lo que evidentemente le causaba molestia pues ahora ya era motivo para que hablaran de ella a sus espaldas. Sin embargo, a pesar de la aclaración de Porcella, Guevara seguía haciéndole reclamos que lo llevaron a levantarse de la mesa y, antes de abandonar la cocina, dar un fuerte golpe a la puerta con el puño cerrado que le dejó una severa lesión.

Obvio yo me voy a empu… si tú escucharas algo así de ti, tú dijeras qué onda. Ni modo yo así soy. Y no voy a cambiar por nadie, ni por nada", decía Wendy a su compañero.

Tras los eventos tan tensos que se vivieron antes de la fiesta, ambos concursantes pudieron aclarar las diferencias al grado que el exfutbolista le dejó en claro a la celebridad de internet que en adelante la quiere dentro de su vida, por lo que todo quedó en un feo momento que sin duda alguna, dio mucho de que hablar en las redes ya que insistieron, Nicola ha estado mu tenso después de haber quedado nominado, algo que la rubia privación al darle varios puntos.

Yo la quiero tener en mi vida quiero invitarla a Peró, quiero invitarlos a todos. Para mí Wendy es un ser humano increíble".

