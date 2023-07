Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- El hermetismo en torno a la salud del actor Jamie Foxx poco a poco comienza a desaparecer, especialmente porque luego de haber pasado casi un mes internado y no tener certeza respecto a qué fue lo que le había pasado, ahora ha sido el mismo histrión quien rompió el silencio para no solo agradecer las muestras de cariño y apoyo, sino también explicar cómo fue haber tenido que afrontar esta emergencia médica que se dijo, lo llevó al borde de la muerte.

Fue el pasado mes de abril cuando se reveló que el famoso de 55 años de edad y protagonista de cintas como Ray o Django sin cadenas, había tenido que ser llevado de emergencia a un hospital en Georgia. Desde entonces, se rumoró que un derrame cerebral lo mantenía al borde de la muerte aunque deshuesase dijo, su condición era critica ya que había quedado parcialmente ciego y hasta paralizado del lado izquierdo del cuerpo. No obstante, poco antes del término del viernes 21 de julio, el histrión compartió un video donde insistió en que, si no se supo nada sobre su condición, fue porque on quería que el público lo viera mal.

Cabe destacar que esta son las primeras declaraciones públicas que el famoso da tras haber sido captado hace un par de semanas a bordo de un yate e incluso, luego que también se revelara que el pasado miércoles 19 de julio grabo un comercial con la marca BetMGM, publicidad que pronto saldrá al aire y con ello, forma parte del primer proyecto tras la hospitalización de emergencia. El video de más de tres minutos de duración, permite al famoso manifestar lo difícil que fue para el afrontar dicha emergencia que aseguró, ni siquiera sabe por dónde comenzar a narrar.

No puedo ni empezar a contarles lo lejos que he llegado y lo difícil que ha sido volver. He pasado por algo por lo que no quiero volver a pasar otra vez en toda mi vida", asegura conmovido.

El famoso actor de Hollywood se dijo había tenido que ser resucitado e incluso, pasó por varios días en terapia intensiva intubado, lo que actualmente él confirmó en dicho video que ha conmocionado al público pues en efecto, disipa las dudas sobre si en verdad estuvo a punto de dejar el plano terrenal y con ello, no concluir la cinta Back in Action que comparte con las actrices Cameron Díaz y Glenn Close. Foxx aseguró que este difícil momento fue para él como estar en el infierno pero al tiempo, celebra que pudo haber vuelto.

No quería que me vierais con tubos saliendo de mi cuerpo y preguntándoos si iba a salir de esto (…) pero sí que he pasado por el infierno y he vuelto. Mi camino a la recuperación está siendo duro, pero estoy en ello, para poder trabajar".

Este video es una clara muestra que Jamie Foxx lo que busca es estar de nueva cuenta cercano a su público pero desafortunadamente mantiene su estado de salud en reserva, por lo que no ha aclarado en realidad cuál fue el diagnóstico y sobre todo, qué tipos tratamiento ha tenido que tomar para retomar su carrera, lo que para él es uno de los objetivos principales especialmente porque ha insistido, es gracias a su publico que él puso salir avante. Tal parece, lo que lo llevó al nosocomio seguirá siendo un secreto.

No han dejado que se filtrara nada, me han protegido", dijo sobre su historial médico.

El video hasta ahora acumula miles de reacciones y comentarios, entre los que resaltan aquellos donde agradecen que sea él quien por fin ha roto el silencio para dejar atrás los rumores sobre su estado de salud, al tiempo que otros le manifestaron apoyo para pronto volver a verlo a cuadro. La emoción de parte de los fans no se hizo esperar pues algunos otros comentarios son de celebración porque el famoso ha vuelto a la vida. El actor Will Smith, fue uno de los que se sumó a las reacciones al video del famoso a quien le escribió:

¡¡Awww hombre!! ¿Quién está cortando cebollas? ¡Te quiero, Foxx! ¡Tu luz es necesaria y apreciada ahora mismo".

