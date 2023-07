Comparta este artículo

Cuidad de México.- La famosa actriz y muy querida cantante, Anahí, recientemente empleó sus redes sociales para pronunciarse sobre muerte del joven fotógrafo, Alberto Clavijo, durante el más reciente evento de RBD, que se realizó para promocionar una bebida edición especial en su honor, en el cual la actriz de Televisa les aseguró y ofreció apoyo a la familia de la víctima en este terrible caso que ha conmocionado a miles.

Como se sabe, el pasado miércoles 19 de julio, Maite Perroni, Dulce María, Cristopher Uckermann y Christian Chávez, llegaron juntos a un evento en su honor, debido a que una marca de bebidas crearon una edición de vodka tamarindo edición especial por su reencuentro, por lo que dicha fiesta era para promocionar la mencionada edición especial del producto y ellos asistieron para mostrar su apoyo a ese honor que se les rindió.

Desgraciadamente, aunque toda la noche marchó de la mejor manera y no había ningún tipo de problema, al finalizar sucedió una terrible tragedia, pues un joven fotógrafo de tan solo 32 años perdió la vida al caer cuatro pisos dentro del recinto en el que se realizó el evento, lo cual Daniel Bisogno afirmó fue por negligencia de los organizadores al realizarlo en un lugar "tan inseguro", pues dice que sucedió al querer agarrar su chamarra de un barandal, y el piso en el que estaba se abrió haciéndole caer.

RBD se deslinda de accidente. Instagram

Sin duda este hecho ha llamado la atención de miles de mexicanos y de todo el mundo del espectáculo que se han pronunciado con lamentaciones de que sucediera esta tragedia, incluidos Perroni, Dulce, Uckermann y Chávez, los cuales a través de un comunicado en Twitter enviaron sus condolencias y se deslindaron de lo sucedido con el fotógrafo, afirmando que ellos no eran los encargados de la organización y que fue atendido de inmediato por quienes estaban presentes.

Pero muy molesto, el presentador de Ventaneando desmintió lo sucedido en el programa en vivo, afirmando que: "Mentira que fue atendido, les voy a decir qué sucedió cuando él cae, otro amigo nuestro que iba con él gritaba a todos los organizadores que estaban, que no inventen que no estaban ahí, porque ahí estaban los de RBD, los organizadores del evento, la seguridad del evento y no hicieron caso".

En medio de este gran problema, quien de forma personal de la banda Rebelde decidió mandar un comunicado directo a la familia fue Anahí, pues pese a que ella no estuvo presente quiso dejar en claro que estaba con la familia de Alberto, señalando que: "Nunca habrá las palabras correctas para algo tan doloroso.. aunque no estuve en el evento ni se quien lo organizó o quien tenga la responsabilidad de lo ocurrido, a la familia de Alberto, de todo corazón cuentan conmigo".

Fuente: Tribuna del Yaqui