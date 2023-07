Bárbara Torres causa polémica al marcharse en plena entrevista; no quería hablar de 'LCDLFM'

Ciudad de México.- Durante las semanas que Bárbara Torres permaneció dentro de La Casa de los Famosos México, causó gran controversia, esto fue debido a sus inesperados cambios de humor, así como a los pleitos que mantuvo con varios jugadores, incluyendo a Raquel Bigorra, con quien llegó a discutir, presuntamente porque la argentina habría hablado mal de la hija de la conductora, Rafaela.

Hace unos días, Bárbara fue expulsada de La Casa de los Famosos México en una salida histórica, puesto todos los concursantes se colocaron detrás de ella durante el posicionamiento, algo que no se había visto en el programa. Luego de ello, la comediante salió del show hacia la gala, donde fue defendida por su hijo, quien criticó a la gente por escribir cosas negativas en contra de su madre, durante toda su estancia en el show.

Luego de algunos días, Bárbara aceptó una entrevista para el canal de YouTube Magañísimo, de Luis Magaña, donde fue cuestionada en diversas ocasiones sobre su estancia en el programa y sobre su comportamiento; también le preguntaron si su actitud dentro del show era real o todo se trataba de una estrategia para poder mantenerse y resaltar de entre el resto de sus compañeros, tal y como indicó Bigorra en su propia expulsión.

Ante esto, Bárbara comparó su estancia dentro del programa al periodo de pandemia, resaltando el hecho de que se trataba de una especie de experimento científico y que el aislamiento, lo único que provoca es que los integrantes presenten síntomas de depresión, ansiedad, angustia y hasta paranoia; sin embargo, su respuesta no parece haber dejado satisfecho a Luis Magaña, quien consideró que Torres estaba dando evasivas.

Tras ello, Luis Magaña continuó la entrevista y le preguntó a Bárbara sobre cómo se había sentido al ver que, en el posicionamiento, todos se colocaron justo detrás de ella, a lo que Torres respondió que no se sintió ofendida y que su comportamiento tenía como objetivo el ser expulsada. Cabe señalar que, para este punto de la sesión de preguntas y respuestas, la actriz ya lucía bastante incómoda con las preguntas del reportero.

Finalmente, Luis le preguntó a Bárbara sobre el futuro de su carrera y si consideraba que este tipo de programas podían resultar positivos o negativos, pero ella directamente se retiró los audífonos y se desconectó, lo que provocó una ola de especulaciones sobre que, en realidad, no se colgó la llamada, sino que quizás ella misma había terminado con la comunicación para no responder las preguntas.

"¡Ah, caray, creo que se nos distorsionó un poco la llamada! O tal vez no estaba lista para responder lo que estábamos preguntando... muy casual que se haya cortado justo en el momento. De pronto empezó a tener problemas para escucharnos... pero el resto de la entrevista no. Evidentemente no le estaba resultando muy cómodo, pero bueno, tampoco podemos disfrazar lo que siente, por fuera y lo que tenemos que preguntar."