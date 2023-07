Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido joven cantante del regional mexicano, Christian Nodal, una vez más está dando de que hablar, debido al costoso tratamiento que ha contratado hace poco para borrarse los tatuajes que se ha realizado a lo largo de los años en su rostro, del cual ya se han visto un poco de los resultados a través de sus redes sociales y así es cómo luce ahora el novio de Cazzu.

Como se recordará, casi a inicios de este año 2023, el intérprete de Cazzualidades anunció en pleno concierto en vivo que estaba en la dulce espera de su primer bebé al lado de la reconocida cantante del rap de origen argentino, destacando que era uno de los momentos más felices de su vida, pues era uno de los sueños más grandes de su vida, por lo que desde ese momento ha señalado que sigue buscando su mejor versión para su hija.

Y al parecer en esa búsqueda de su mejor versión, el excoach de La Voz México se ha dado cuenta que es momento de que se retire los tatuajes que tiene en su rostro, dejando completamente conmocionados a sus millones de seguidores, pues confesó que ya había comenzado un tratamiento en el que se está eliminando todos y cada uno de los que se ha realizado en su rostro para cuando su niña tenga conciencia para recordar lo que ve, él ya tendrá su rostro limpio.

Esto lo señaló en una reciente entrevista, en la cual dijo que: "Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran", afirmando que el motivo no eran las críticas o que no se sienta feliz de lo que hizo en su momento, sino que: "Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?", dejando en claro que todo es por su pequeña.

Y ahora a través de su cuenta de Instagram ha compartido una serie de fotografías sobre su travesía creando nueva música y su gira musical, en la cual ha destacado su selfie, debido a que en esta se muestra su proceso de eliminación de tatuajes, pues en ella se alcanza a notar que poco a poco van desapareciendo los 9 tatuajes que tiene, dado a que aunque aún se ven todos, es claro que poco a poco se van decolorando y desapareciendo.

Aparentemente aún le faltarían varias sesiones, pero se cree que para finales de este 2023 el rostro del tema Por el Resto de tu Vida ya tendrá su cara completamente limpia, y según informes del programa El Gordo y La Flaca, en cada sesión Nodal gastaría entre mil y cuatro mil pesos por cada sesión, además de que se dice que es un proceso bastante doloroso para él, sorprendiendo al público.

Nodal así luce actualmente. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui