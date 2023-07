Con dolor, hermana de Octavio Ocaña reacciona al VIDEO que revive los últimos momentos del actor

Ciudad de México.- La creación de las Inteligencias Artificiales ha venido a cambiar al mundo tal y como se conoce, hecho que se ha visto especialmente en el mundo del entretenimiento, donde varios creadores de contenido han aprendido a crear avatares de personas sin vida, quienes se dedican a contar su propio biografía, dicho nicho se ha convertido en uno de los preferidos de la audiencia de TikTok.

Hace algún tiempo, el creador de contenido de la plataforma de videos cortos conocido como Conoce mi historia, publicó un video en el que se puede ver al difunto actor de Vecinos, recreado con una Inteligencia Artificial donde cuenta cómo fue su vida, pero especialmente hace hincapié en sus últimos momentos. El clip explica cómo fue que el famoso fue perseguido por la autopista de Chamapa-Lechería, así como también cuenta la forma en la que un policía le quitó la vida.

"Un día me encontraba en Cuautitlán, Izcalli con unos amigos. Unos policías me piden detenerme. Es claro que estos malditos policías solo van a querer robarme o extorsionarme, así que decido irme del lugar, pero ellos me persiguen y empiezan a dispararme. Es claro que ellos vienen por mí, así que no me detendré, pero al pasar por una carretera, ellos hacen que pierda el control y choque. Nosotros estamos en shock. Un policía se acerca con su arma y me amenaza, pero se le salió un tiro y me dio directo en la cabeza. A pesar de eso me encuentro vivo, pero solamente para ver cómo me están robando mis cosas."