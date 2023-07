Ciudad de México.- Si bien, en la actualidad, Sergio Mayer es uno de los concursantes más populares y controversiales de La Casa de los Famosos México, sin embargo, tan solo unos días antes de que el exGaribaldi ingresara al reality show él se encontraba en medio de la polémica por haber estado sumamente involucrado en el caso contra el actor de La Usurpadora, Héctor Parra, quien fue acusado por su hija menor, Alexa Hoffman, de haber abusado de ella a temprana edad.

Dicho escándalo habría regresado a perseguir a Mayer en el presente fin de semana, ¿la razón? Una gran cantidad de personas se están uniendo en redes sociales para sacarlo del programa de telerrealidad, es bajo este contexto que un usuario de Twitter arrobó al periodista, Gustavo Adolfo Infante para preguntarle por cuál de todas las cosas Sergio no sería querido por el público, entre ellas mencionó el caso de Héctor Parra.

"¿Será porque usó a un niño sin papeles para su campaña política? O ¿porque metió mano negra para encerrar a Héctor Parra antes de tiempo? O ¿Porque sus obras de teatro duran 3 funciones tal vez. Gustavo Adolfo Infante ayúdame. Hay tantas cosas que no sé cuál elegir."

Este comentario fue retuiteado por la hija mayor de Héctor Parra, Daniela Parra, quien no se quedó callada y arremetió en contra de Sergio Mayer, a quien acusó de haber utilizado el caso de su padre para avanzar en su carrera política, a quien habría encerrado en la cárcel sin contar con pruebas de que, en realidad, haya violentado de alguna manera a Alexa Hoffman. Asimismo, la adolescente destacó el hecho de que su padre lleva 2 años en la cárcel y ha luchado todo este tiempo para poder sacarlo de prisión.

"No encerró a Héctor Parra 'antes de tiempo', utilizó sus contactos para meter a un inocente a la cárcel sin pruebas para avanzar su 'carrera política' y dos años después sigo luchando todos los días para poder ver a mi papá. A mi no se me olvida y a Twitter tampoco."