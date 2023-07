A 2 días de la muerte de Tony Bennett, esposa del cantante rompe el silencio y lanza doloroso mensaje

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El pasado 21 de julio, el mundo de la música se vistió de luto después de que trascendió la lamentable noticia de que el cantante, Tony Bennett, perdió la vida a la edad de 96 años, en Nueva York. La noticia de la defunción del famoso fue dada por Sylvia Warner, a través del medio estadounidense Associated Press News. Aunque no reveló la causa exacta de su muerte se cree que pudo ser por Alzhéimer, enfermedad que el intérprete presentaba desde el año 2016.

Algo que llamó la atención de propios y ajenos es el hecho de que la esposa de Tony, Susan Benedetto se mantuvo en silencio, hasta ahora... Resulta ser que la pareja del cantante de éxitos como New York State of Mind, Rags to Riches, I left my Heart in San Francisco, Lover for Sale, Body and soul y The way you look tonight emitió un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, en el que le envió su agradecimiento a los "fans", "amigos" y "colegas" de Tony.

En su mensaje, Susan dejó entrever la gran admiración que sentía por su esposo, puesto no sólo se enfocó en pensar en los años de gloria de Tony sino también recordó los inicios del intérprete, cuando apenas era un camarero cantante en la zona de Queens, así como también rememoró lo magnífica que fue su última actuación en el Radio City Music Hall, donde logró encantar a todos sus fans con sus grandes éxitos.

Fotografía de Tonny Bennett y su esposa

Finalmente, la mujer consoló a los fans de Tony, a quien les dijo que si bien, su partida había sido notablemente triste, esto no debería ser impedimento para que continúen disfrutando del legado de Tony, puesto su principal sueño siempre fue hacer feliz a las personas con sus melodías, cosa que continuaría haciendo aún después de su muerte, porque su "legado" viviría por siempre entre sus fanáticos.

"Desde sus primeras actuaciones como camarero cantante en Queens hasta sus últimas actuaciones en 2021 en el Radio City Music Hall, Tony se deleitaba interpretando las canciones que amaba y haciendo feliz a la gente. Por triste que haya sido el día de hoy para todos nosotros, podemos encontrar alegría en el legado de Tony para siempre. Susan Benedetto y Danny Bennett."

¿Quién era Tonny Bennett?

Bennett nació como Anthony Dominick Benedetto el 3 de agosto de 1926, en una familia de inmigrantes italianos. Desde niño mostró su interés por el arte, tanto la música como la pintura. A los diez años debutó como cantante en un restaurante, y a los 16 ingresó a la Escuela de Arte Industrial de Nueva York para estudiar ambas disciplinas. Su carrera musical se vio interrumpida por la Segunda Guerra Mundial.

Esta experiencia lo marcó profundamente y le hizo valorar la vida y la paz. Al regresar a Estados Unidos, retomó su pasión por el canto, adoptando el nombre artístico de Tony Bennett. En 1951 logró su primer éxito con la canción Because of You, que llegó al número uno de las listas. A partir de entonces, se convirtió en un ídolo de las adolescentes y en un referente del pop tradicional. Su repertorio incluyó temas atemporales, canciones para espectáculos y grandes bandas, y versiones de clásicos del jazz y del swing.

