Ciudad de México.- Si lo que estás buscando es una moda cómoda, femenina y encantadora, no lo busques más, por el estilo soft-girl ha llegado para ti, pero ¿de qué trata? Soft-girl significa literlamente "chica suave" y describe a una persona que ama los colores pastel, los accesorios tiernos, el maquillaje con rubor y brillo, y las prendas que transmiten dulzura e inocencia. La persona que utilice esta moda busca transmitir una energía sensible, romántica y hasta cierto punto infantil, que se inspira en elementos de la cultura pop, el anime, el k-pop y el arte.

La tendencia soft girl surgió en TikTok en 2020, cuando miles de usuarias se sumaron al #SoftGirlChallenge, que consistía en mostrar su transformación de un look normal a uno soft. Desde entonces, el hashtag ha acumulado más de 1.9 millones de vistas y ha generado un gran interés por este estilo. Sin embargo, su aparición en la temporada de la pandemia no es una casualidad, ya que este tipo de moda busca evocar un atuendo cómodo, en algunas ocasiones similar a una pijama. Por lo que si estás pensando en convertirte en una maestra de lo soft, no dejes de leer las siguientes ideas.

Outfit ideal para salir con tus amigas. Consiste en una camiseta blanca de manga corta con un estampado de flores, unos jeans rectos de color claro y unas zapatillas blancas. Para darle un toque más soft, puedes añadir una diadema de terciopelo rosa, unos pendientes de corazón y un collar con una perla. El maquillaje debe ser muy natural, con un poco de rubor en las mejillas, brillo de labios y máscara de pestañas.

Outfit ideal para salir en una cita. Se trata de un vestido midi de color lila con un escote en forma de corazón y unos botones en el frente , combinado con unas sandalias de tacón bajo del mismo color . Como complementos, puedes llevar una chaqueta vaquera oversize , una bandolera blanca con un lazo , unos aros plateados y una horquilla con una flor . El maquillaje debe resaltar tus ojos, con sombras en tonos rosados , delineador y pestañas postizas.

Se trata de un con un escote en forma de corazón y unos , combinado con unas . Como complementos, puedes llevar una , una , unos y una . El maquillaje debe resaltar tus ojos, con , y pestañas postizas. Outfit divertido para demostrar tu lado más artístico. Necesitarás una falda plisada de cuadros rosas y blancos, una camisa blanca con un cuello bebé y unos botines negros. Para darle un toque más original, puedes añadir una chaqueta bomber de color rosa con parches, una mochila de peluche, unos calcetines blancos con volantes y unas gafas de sol redondas. El maquillaje debe ser más atrevido, con un poco de glitter en los párpados, colorete e iluminador y un labial rosa intenso.

Estas son solo algunas ideas de outfits soft girl que puedes probar, pero lo más importante es que te sientas cómoda y feliz con tu estilo. Recuerda que la moda es una forma de expresión y que puedes adaptarla a tu gusto y personalidad. No olvides que también puedes incluir prendas pastel oversize que te ayudarán a dar la impresión de un vestido informal, perfecto para ir al cine a ver la película de Barbie.

