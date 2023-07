¿Quién será eliminado de 'MasterChef Celebrity'? Se filtra al expulsado de este domingo 23 de julio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En unas horas más se transmitirá el nuevo capítulo del reality MasterChef Celebrity México tercera temporada y todos los televidentes de TV Azteca se encuentran en shock y ansiosos por conocer quién será el próximo cocinero en abandonar la competencia. De forma extraoficial, en diversas cuentas de spoilers filtraron el nombre del expulsado de este domingo 23 de julio que tendrá que despedirse de la cocina más famosa de México

Aunque todavía falta bastante para conocer la información precisa, en las redes sociales se mencionó que abandonará el programa un hombre y se trata de uno de los favoritos. Como se sabe, nada está escrito dentro de MasterChef debido a que la semana pasada salió una de las personas más fuertes que fue Lis Vega. Y es que a lo largo de las primeras semanas, la cubana logró colocarse como uno de los cocineros con más sazón.

Los chefs Adrián Herrera, Poncho Cadena y Zahie Téllez cada vez se ponen más exigentes con los concursantes y por ello ya en la competencia quedan solo los 10 mejores cocineros, quienes son Paco Palencia, Romina Marcos, Fabiola Campomanes, Ivonne Montero, Ana Patricia Rojo, Francisco Palencia, Irma Miranda, Eduardo Capetillo Jr., Manu Nna y Mónica Dione. Desafortunadamente, en el avance se puede ver que estos cocineros desatan la furia del jurado.

En los videos difundidos a través de Twitter e Instagram aparece la chef Zahie dando un fuerte regaño a los competidores, quienes por primera vez traerán un filipina de chef en color blanco con negro: "No sé qué estamos haciendo mal nosotros que ustedes están cocinando tan mal... yo creo que ahora sí estamos en aprietos". Además se puede ver que al parecer Fabiola vuelve a tener un encontronazo con el jurado, en especial con Poncho.

El chef le dice a la exactriz de Televisa que él no va a evaluar su platillo, pues al parecer a ella no le gustó la crítica: "Hazte tú la crítica, yo no la hago, hazla tú", dijo el originario de Hermosillo. En medio de la tensión, la realidad es que la noche de este domingo otro cocinero tendrá que despedirse de su sueño de MasterChef y según los spoilers quien saldrá este 23 de julio será Paco Palencia.

Paco es un conocido exfutbolista mexicano y también entrenador de equipos de futbol que a lo largo de la competencia había demostrado grandes habilidades para la cocina, sin embargo, los postres siempre fueron un dolor de cabeza. Cabe resaltar que también ha trascendido que las actrices Ivonne Montero y Ana Patricia Rojo estarían en riesgo de salir pero será hasta la transmisión del reality que se conozca al verdadero expulsado.

Fuente: Tribuna