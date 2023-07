Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado sábado, 22 de julio, Selena Gomez celebró por todo lo alto su fiesta de cumpleaños número 31, día en el que organizó una fastuosa celebración con invitados de primera categoría como es el caso de la cantante colombiana, Karol G y Paris Hilton. Como es de esperarse en este tipo de eventos, todos los asistentes lucieron magníficos atuendos, aunque ninguno superó a la festejada.

Como es bien sabido, la estrella de Los Hechiceros de Waverly Place y Barney y sus amigos, es un referente de la moda en Estados Unidos y es que la famosa no sale ni siquiera a la tienda sin generar un impacto notable en las revistas especializadas de moda, como es el caso de Vogue. Es por ello que no extraña que haya generado sensación precisamente en el día que se celebra su aniversario de vida.

Créditos: Instagram @selenagomez

De acuerdo con algunos informes, la cantante de éxitos como Love You Like a Love Song, Ice Cream, Calm Down, Who Says, People You Know y Lose You To Love Me, lució minivestido rojo de cuero con escote strapless, el pertenecía a la colección de Bottega Venega de la temporada de primavera-verano 2023. Asimismo, la artista combinó su atuendo con unas sandalias color negras y unas cintas con flores rojas, las cuales combinaron perfecto con su ropa.

En tanto, la famosa optó por un peinado recogido con un fleco de lado y su maquillaje brilló por ser un tanto discreto, aunque toda la atención se la robaban sus ojos, los cuales tenían un perfil un tanto felino con el delineado cat eyes, el cual estuvo muy de moda entre el año 2020 y 2021. Por otro lado, Selena optó por no llevar demasiada joyería encima, más allá de unos pendientes dorados y circulares.

¿Quién es Selena Gomez?

Selena Marie Gomez nació el 22 de julio de 1992 en Grand Prairie, Texas, Estados Unidos. Su nombre se debe a la cantante de música tejana Selena Quintanilla, quien falleció tres años antes de su nacimiento. Desde pequeña, Selena mostró interés por el mundo del espectáculo y comenzó su carrera como actriz a los siete años en la serie infantil Barney & Friends. Luego participó en algunas películas y series de televisión, como Spy Kids 3-D: Game Over, Walker, Texas Ranger: Trial by Fire y Brain Zapped.

Su gran oportunidad le llegó en 2004, cuando fue descubierta por Disney Channel y empezó a aparecer en programas como The Suite Life of Zack & Cody y Hannah Montana. En 2007, Selena obtuvo el papel protagónico de 'Alex Russo' en la serie Wizards of Waverly Place, que se convirtió en un éxito de audiencia y le valió varios premios y reconocimientos. Durante el rodaje de la serie, también protagonizó películas como Another Cinderella Story, Princess Protection Program y Wizards of Waverly Place: The Movie. Además, prestó su voz para la película animada Dr. Seuss' Horton Hears a Who!.

Fuentes: Tribuna