Ciudad de México.- El famoso presentador y muy polémico excolumnista del Heraldo de México, Álex Kaffie, una vez más acaba de tachar de "ineptos" a los altos mandos de Imagen TV, debido a que después de haber dejado Sale el Sol al vivir una injusticia, este a través de sus redes sociales acaba de exponer declive de la televisora y no ha dudado en humillar a sus ejecutivos con lo que reveló al respecto.

Como se recordará, el pasado lunes 29 de mayo a través de un comunicado en sus redes sociales, Kaffie reveló que no regresaría al matutino antes mencionado, debido a que consideraría injusto que lo suspendieron sin goce de sueldo por exponer a Genaro Lozano, señalando que él había pensado mucho y llegó a la conclusión de retirarse pues no podía estar en una empresa en la que se favorecían los "caprichos" de un "empleado" y en donde la libertad de expresión no era justa para todos y callaban a unos.

Y aunque de esto ya casi han pasado dos meses, las cosas no parecen mejorar para la empresa, debido a que recientemente el excolumnista del Heraldo de México, acaba de informar que: "Las ineptos manejos que en Imagen Televisión han venido haciendo, Alejandro Aguirre (Director de Entretenimiento), Ignacio Anaya (Director de Noticias) y Erick Pulido (Director de Programación) tienen hundido al canal que otra vez fue el tercero más visto de televisión abierta".

Ante este hecho, señaló que este retroceso en sus niveles de audiencia han sido su culpa por: "Haberle negado un aumento de sueldo a Rocío Sánchez Azuara (que era la ama del rating) y en su lugar contratar 'millonariamente' a Laura Bozzo cuyo talk show ¡fue tan pusilánime en audiencia que ya ni existe al aire!", declarando que esto: "tienen muy molestos a los dueños de Imagen Televisión, pues esos tres lo único que han conseguido son pérdidas de dinero".



Pero eso no fue todo, pues el expresentador de Hoy mencionó que hay "otras contrataciones millonarias que no han redituado ganancias", señalando que según sus informes estas son "las de Gacho Lozano (del cual su telediario no tiene los resultados pronosticados) y Yordi Rosado, cuyo estreno de Bingo Blitz registró una audiencia vergonzosa", agregando que los cambios de horario de De Primera Mano y El Minuto que Cambió mi Destino, han hundido más al canal, pues eran los que más rating conseguían.



Finalmente, el presentador señaló que el castigo impuesto para ellos es que: "los propietarios de Imagen Televisión pusieron a la cabeza ¡y por encima de ese trío! al licenciado Miguel García Briseño con el anhelo de que reviva el agonizante canal. Por ende los tres arriba mencionados ya no pueden tomar decisiones sin antes el Vo Bo y aprobación de su superior", señalando que esto comenzará desde el próximo lunes 24 de julio.

