Tras 5 años desaparecida de Televisa y volverse modelo, actriz baja de peso y aparece irreconocible

Ciudad de México.- Una famosa actriz de Televisa, quien lleva al menos 5 años retirada de las telenovelas luego de introducirse en el modelaje, dejó sin palabras a todos sus admiradores y fans debido a que hace algunas horas compartió su impactante cambio físico luego de haber bajado drásticamente de peso. Se trata de Estefanía Villareal, quien es muy conocida por su personaje de 'Celina Ferrer' en el melodrama de Rebelde.

Como se recordará, el más reciente proyecto televisivo que realizó la originaria de Monterrey, Nuevo León, en el Canal de Las Estrellas fue la novela Y mañana será otro día, en 2018. La influencer realizó su primer melodrama en la empresa de San Ángel en el año 2000 en Carita de ángel y luego estuvo en otros como Cuidado con el ángel, Un refugio para el amor, Yo no creo en los hombres y Despertar contigo.

Asimismo, ha trabajado en los unitarios La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, además de que también fue parte de producciones de Telemundo como Camelia La Texana y Decisiones: Unos ganan, otros pierden. Pero ahora la actriz no solo ha impactado con su belleza y los cambios que sus fans notan que ha tenido a lo largo de los años, sino que también es una modelo que está rompiendo esquemas y prejuicios en el mundo de la moda.

Antes y después de Estefanía Villareal

Desde el año 2021, Villareal adoptó un estilo de vida más saludable y recientemente mostró en sus redes su radical pérdida de peso, fruto del gran esfuerzo que hizo durante los últimos años. La intérprete regiomontana, de 36 años, utilizó su cuenta oficial de Instagram para presumir que había logrado perder más de 70 kilos, dejando sin palabras a los 975 mil seguidores que acumula en esta red.

Estefanía, quien volvió a dar vida a 'Celina' en la precuela de Rebelde que hizo Netflix pero ahora como la directora del colegio Elite Way School, publicó una instantánea en la que según la opinión de los internautas aparece irreconocible debido a su drástico bajo de peso. En la imagen aparece la regiomontana luciendo un ajustado top de color negro que marcó su cintura, así como unos jeans que estilizaron su nueva figura.

Cabe resaltar que hace un tiempo Villareal había declarado que decidió cambiar de hábitos y bajar de peso no por presión social o para encajar en los estándares de belleza, sino porque quería mejorar su salud. A la reciente publicación de la actriz reaccionaron personalidades como Ela Velden, Shanik Aspe y Giselle Kuri, además de que una seguidora escribió: "He sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y trabajo. ME INSPIRAS TANTO HERMANA".

Estefanía presume su gran cambio

Fuente: Tribuna