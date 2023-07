Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Meghan Markle y el Príncipe Harry han estado rodeados de la polémica desde que abandonaron a la Familia Real Británica en el año 2020, momento en el que ambos se mudaron al pacífico fraccionamiento de lujo de Montecito, California, en Estados Unidos. Sitio en el que adquirieron una mansión de más de 14 millones 650 mil dólares, de poco más de 1 kilómetro y 600 metros de longitud.

Si bien, algunos expertos en la realeza inglesa han dejado en claro que ambos viven en una 'cabaña' en comparación con las lujosas mansiones de Hollywood, la realidad es que esta 'casita' cuenta con jardines de rosas y olivos centenarios; una cancha de tenis, una casa de té, una cabaña para niños y una piscina; también cuentan con una casa para invitados con dos habitaciones, mientras que la casa principal tiene, al menos 9 cuartos.

Según información del medio Page Six la pareja de duques se encontraban sumamente entusiasmados de comprar su propia casa, puesto aquella vez era la primera vez que adquirían un inmueble en toda su vida, por lo que al arribar a Montecito tenían la expectativa de "echar raíces" en la casa que compraron, por lo que ambos se decantaron por elegir una propiedad lejos del bullicio y con una notable privacidad.

Fotografía de Meghan Markle y el Príncipe Harry

Si bien, la pareja parecía feliz de habitar ahí, la realidad es que uno de sus vecinos reveló cómo era vivir a un lado de los Sussex y parece no ser del todo agradable. Se trata de un veterano de la Marina de Estados Unidos, de 88 años, identificado como Frank McGinity, quien habló en sus memorias Get off your street y reveló que no se tratarían de buenos vecinos, puesto ni siquiera se presentaron con él.

El hombre reveló que cuando ellos se mudaron, intentó acercarse a la pareja y obsequiarle unas películas que había hecho sobre la historia área. El hombre mencionó para sus memorias que vive justo a la do de los Sussex y presenció cómo se mudaron a la propiedad que llegó a pertenecer a una persona identificada como McCormick, por lo que pensó que sería buena idea acercarse a ellos y regalarles sus CD's, "pero no estaban interesados".

Según declaraciones del hombre, una vez que llegó a su puerta se encontró con un guardia de seguridad, quien lo habría rechazado tajantemente, declarando que los Sussex no querrían nada de él, esto le habría molestado porque asegura que solo quería "ser amable". Tras ello, el hombre mencionó que casi no los ven fuera de su mansión y le parece sorprendente que se hayan mudado a esa zona, porque usualmente se trata de una casa de retiro.

"El tipo de la muerta me rechazó y no aceptó la película, simplemente diciendo 'no están interesados'. Estaba tratando de ser amable (...) No los vemos mucho por aquí. Es sorprendente que vinieran aquí. Las personas suelen ser mayores. Es donde los elefantes vienen a morir."

