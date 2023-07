Ciudad de México.- Desde hace menos de 30 años, Andrea Legarreta ha acompañado al público de Televisa todas las mañanas con Hoy Mismo, para luego pasar a ser una de las principales presentadoras de Hoy, ambos programas matinales de la empresa de San Ángel. Si bien, en las últimas dos décadas, la famosa ha aparecido en otras producciones como en Qué pobres tan ricos, La fuerza del Destino o Vivan los niños, la realidad es que todos los mexicanos ya la identifican simplemente como la conductora del mencionado show matinal.

Es por ello que Andrea causó gran impacto cuando se supo que dejaría los foros de Hoy para participar en un nuevo proyecto. Si bien, Legarreta no dejaría de lado su participación en el programa de variedad, sí que le daría un inesperado giro a su carrera, puesto daría un salto de su zona de confort y participaría en el teatro con Vaselina: El Musical, puesta en escena producida por su exesposo, Erik Rubín.

Según informes, la obra de teatro fue estrenada el pasado fin de semana, por lo que, luego de meses de prácticas y expectativas, Andrea se tuvo que enfrentar de frente con el público, hecho que la habría dejado encantada, cosa que le hizo saber a sus millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde dejó un largo mensaje en el que expresaba lo feliz que se sentía en darle vida a 'Frenchy'.

"Gracias 'Frenchy' estos días me has hecho MUY feliz. He 'jugado' con muchos y muy distintos personajes desde que tengo 8 años, en telenovelas, teatro, radionovelas y cine, pero mi 'Frenchy' es un caramelo. Me siento muy afortunada por esta oportunidad. MUY afortunada de compartir con cada uno de mis compañeros que son maravillosos."