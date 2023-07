¿Adiós a la diva de Televisa? Reportan a Silvia Pinal delicada de salud; Sylvia Pasquel hace súplica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre de doña Silvia Pinal se encuentra en tendencia en las redes sociales luego de que la tarde de este lunes 24 de julio se informara que atravesaba una nueva crisis de salud. Fue el publirrelacionista Emilio Morales quien reportó que la estrella de Televisa se encontraba en estado delicado y horas más tarde su hija Sylvia Pasquel reaccionó a la noticia e hizo una fuerte súplica.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Emilio explicó que desde el pasado fin de semana la originaria de Guaymas, Sonora, de nueva cuenta estaba presentando dificultades médicas: "Lamento informarles que el estado de salud de Doña Silvia Pinal es delicado, luego de que desde la tarde de ayer, se encuentra con la presión muy baja, su sistema de defensas comprometido y con muy pocas fuerzas en general", escribió generando gran revuelo.

Captura: Twitter @lovirelaciones

Sumado a esta situación, en el reciente capítulo del programa Con Permiso, el conductor Pepillo Origel aseguró que durante la más reciente aparición de doña Silvia ante la prensa notó que está muy deteriorada y por ello teme lo peor: "No hilaba, no quería contestar, estaba encorvada... ya no es la Silvia Pinal que conocí, nunca la había visto tan mal, me da mucha tristeza", declaró el presentador ante las cámaras del Canal Unicable.

Sylvia Pasquel responde a los rumores sobre su madre

Tras enterarse de los dichos del publirrelacionista Emilio Morales, la villana de las telenovelas dio una entrevista exclusiva al periódico El Universal donde reportó que es totalmente falso que la llamada 'Última Diva del Cine de Oro' se encuentre grave de salud: "Mi mamá está bien, es una señora que tiene 92 años, obviamente tiene de repente sus cosas que hay que cuidar, pero está bien, está comiendo", expresó.

Sylvia suplicó a todos los seguidores de la matriarca de la dinastía Pinal que dejen de creer en las "falsedades" que dijo Emilio y señaló que este sujeto lo único que quiere es llamar la atención: "Este señor no tiene nada que hacer más que dar falsas noticias. ¿Qué le pasa?, a ver que enseñe un certificado o algún papel donde diga que mi mamá está en esas condiciones", dijo la también abuela de la modelo Michelle Salas.

Finalmente, 'La Pasquel' pidió a través de la entrevista con El Universal que le pregunten a Emilio de dónde sacó la información de que doña Silvia estaba muy grave: "Quiero que alguien le pregunte (A Emilio Morales) que ¿de dónde sacó la noticia? si no tiene ninguna referencia médica. Mi mamá está perfecta, muchas gracias por la preocupación". Cabe resaltar que hace un par de semanas 'La Pinal' sí tuvo una crisis de salud tras presentar una arritmia cardíaca, la cual según declaraciones de Sylvia le fue controlada de inmediato.

Silvia Pinal y su hija Sylvia Pasquel

Fuente: Tribuna