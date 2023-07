Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la polémica actriz de Televisa de origen cubano, Niurka Marcos, se encuentra generando escándalo, debido a que a través de las redes sociales no dudó en humillar y destrozar con insultos a una famosa creadora de contenido y experta en espectáculos, la cuál no quiso quedarse callada y le dió una contundente respuesta para ponerla en su lugar de forma firme y sin temor a la llamada 'Mujer Escándalo'.

Desde el pasado miércoles 19 de julio las cosas en las redes sociales alrededor de La Casa de los Famosos México se ha visto envuelta en mucha polémica, debido a que cuando se colocó al famoso actor y polémico político, Sergio Mayer, como uno de los nominados para ser eliminado del afamado reality show, miles de espectadores se lanzaron en su contra para crear el #FueraSergio, que consistía en que todos votaran por Apio Quijano y Nicola Porcella.

Una de las que siguieron dicha tendencia y la apoyaron junto a esos miles de espectadores y fans del reality show de la empresa San Ángel, fue la cuenta de Twitter de la experta en espectáculos y creadora de contenido sobre información de realitys y programas de TV, La Comadrita, la cuál estuvo de acuerdo con que era momento de que Mayer saliera debido a la discordia que generó entre el team 'Infierno' hacia Porcella.

Pero, el pasado domingo 23 de julio, a la hora de la verdad y conocer al eliminado de la séptima semana y el primero del Team 'Infierno', quién no fue favorecido por los votos resultó ser el reconocido integrante de Kabah, siendo el que les dijo adiós a sus compañeros de la emisión agradeciendo a todos la experiencia que vivió al interior con cada uno y también al público que votó por él y lo apoyó en su tiempo dentro de la casa en todo momento.

Ante esto, Niurka empleó su cuenta de Instagram para compartir varios videos en sus historias en los que atacaba a La Comadrita y no la bajaba de ser una "pend...", burlándose de que no funcionó su "puta... tendencia", de la cuál ella afirma que fue creada por la misma televisora que se ha unido con varios para generar una campaña de desprestigio contra Sergio para que saliera, señalando que no les había salido y se burló tanto de la cuenta de Twitter como de la televisora.

Por ese motivo es que la administradora y creadora de la cuenta decidió salir a defenderse de los constantes ataques de la madre de Emilio Osorio, señalando que era precisamente su hijo el que estaba en el reality no ella, que por eso era su molestia, porque estaba frustrada de no haber podido ganar en su temporada, además de tacharla de estar "ardida" por lo mismo y que por ello es que estaba apoyando tanto a Sergio, pues eran iguales.

