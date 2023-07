Comparta este artículo

Ciudad de México.- José Emilio Fernández Levy, el polémico nieto de Talina Fernández, recientemente decidió brindar una entrevista en exclusiva para Sale el Sol, en donde le respondió contundentemente a su propio padre, 'El Pirru', a las acusaciones de extorsión hacía la mujer que lo crío desde que era un bebé, la famosa y querida cantante, Ana Bárbara, además de exhibir desprecios por su parte.

La controversia entre el hijo menor de Mariana Levy y José María Fernández, que es mejor conocido como 'El Pirru' continúa, luego de que José Emilio manifestó que su padre lo acusó de tener una orden de aprehensión y desalojo por uno de los inmuebles que la artista dejó en su testamento, y que el arquitecto respondiera señalándolo de intentó de extorsión a Ana Bárbara, quien lo cuidó tras el deceso de su famosa madre.

En estas declaraciones a Inés Moreno en su canal de YouTube, 'El Pirru' señaló que: "Hace días, Emilio grabó, no sé cómo, un audio de Ana Bárbara y al otro día desapareció de Los Ángeles... La chantajeó con ese audio, dijo que lo iba a hacer público. Entonces, bueno, cuando ustedes ven a Ana Bárbara, lo desencajada, triste y desilusionada que está, pues es por eso. A mí me entristece mucho".

José Emilio con Ana Bárbara y Paula. Internet

Ante tal controversia, es que José Emilio aprovechó la entrevista concedida al matutino de Imagen TV, y negó tajantemente que haya intentado obtener un beneficio económico de la cantante grupera, afirmando que: "En la entrevista que le hicieron hace poquito con Inés (Moreno), él dijo 'ese audio yo siento que no existe, si tanto así hubiera existido o hubiera sido un audio bueno, algún medio se lo hubiera comprado', pero no hay manera de esas fotos o esos videos, no sé de qué audio estén hablando", negando dicha extorsión.

Tras escuchar las declaraciones de su padre con respecto a que José Emilio tiene problemas en todas las casas que vive porque no se somete a las reglas, responsabilidades y valores que existen en cada hogar, el joven respondió: "Yo solo ver que lo que diga de mí, se lo está diciendo a él, es mi papá, entonces él es el que me educó de cierta forma, y bueno, reitero, yo nunca me fui a vivir con mi hermana María".

De igual forma quiso dejar en claro que es lo que sucedió, explicando que: "Yo salí de casa de mi papá y sí, María pasó por mí, María organizó todo para que viviera con mi abuela y mi tía Gabriela, pero no me fui de ir porque no acatara reglas, simplemente yo no estaba cómodo, yo estaba encontrado un hogar donde me pudiera sentir feliz, donde estuviera tranquilo y no nervioso por las cosas que estuvieran pasando con mi papá en ese momento".

Finalmente, José Emilio aclaró que el motivo por el que sigue habitando el hogar donde anteriormente 'El Pirru' vivía y que forma parte del legado de la difunta actriz de Televisa, mismo que actualmente tiene una presunta deuda de más de un millón de pesos por concepto de mantenimiento, es debido a que: "Yo me quedo para proteger el patrimonio que es de mi mamá, el patrimonio que es de mi hermana, si yo no estuviera en la casa quién sabe qué hubiera pasado ya con esa casa, la administración la pudo haber tomado y yo no quería eso para mi casa".

