Ciudad de México.- "¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal esta última semana del mes?", Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de la farándula, responde a tu pregunta en el horóscopo de hoy, lunes 24 de julio del 2023. Aquí encontrarás las predicciones del día en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes del Universo! Pero recuerda que tú eres el dueño de tu destino.

Mhoni Vidente te comparte los horóscopos de hoy, lunes 24 de julio del 2023

Aries

A lo largo de esta semana, querido Aries, tendrás muchas ganas de empezar nuevos proyectos, los cuales serán fructíferos. Te conviene leer más sobre inversiones para que tu dinero rinda.

Tauro

Estás presentando muchos problemas de salud, Tauro, entonces debes visitar a un médico. No te preocupes, las cartas del Tarot de Mhoni Vidente dicen que tendrás mucho éxito en los estudios que te pidan. Bebe más agua.

Géminis

Si tienes planeado un nuevo negocio, querido Géminis, es clave que cuides muy bien a quién invitas a colaborar. Aprovecha este lunes 24 de julio y las vacaciones para pasar tiempo en familia; todo saldrá bien.

Cáncer

No se deje presionar por las personas que lo rodean para realizar una inversión, pues en asuntos de dinero, la familia puede dar muchos problemas. No pelees con gente que te rodea.

Leo

Recuerda que las adicciones no son buenas para nada, estimado Leo, así que no gastes tanto dinero ni tiempo en cosas que no te suman. Las cartas del Tarot de Mhoni Vidente dicen que no tengas romances en la oficina.

Virgo

En temas de trabajo, podrías tener mucha presión a lo largo de esta semana, ya que llegará un nuevo proyecto. En lo que respecta a dolor de huesos, no dejes que los malestares crezcan.

Libra

En el amor, tendrá tendencia a tener varios pleitos con sus amantes, debido a que no ha sido honesto. Si no quiere algo serio, debe decirlo con sinceridad. Malestar en los ojos, pero sin importancia.

Escorpio

Las cartas del Tarot de Mhoni Vidente dicen que este día tendrás muchas ganas de conocer un nuevo amor, pero este no se dará si no abres tu corazón. Para avanzar en tu negocio, debes estudiar a tu público objetivo, no lo olvides.

Sagitario

Puede que tenga severos dolores en el cuerpo, esto porque no ha descansado como tiene que hacerlo. En su vida de pareja, el clima será muy bueno y feliz. La fortuna está de su parte, puede buscar opciones para pagar sus deudas.

Capricornio

Esta semana será muy buena para empezar con nuevos proyectos profesionales, estimado Capricornio. La gimnasia o cualquier deporte se va haciendo algo que no debe dejar; va muy bien.

Acuario

Gran necesidad de estar con su pareja a todas horas, querido Acuario. En esta semana, las cartas del Tarot de Mhoni Vidente dicen que debe evitar gastos innecesarios. Será feliz con sus colegas.

Piscis

Mostrará su capacidad para trabajar con otras personas en su misma área, eso siempre es bueno, querido Piscis. Posibles dolores de cabeza y náuseas en esta semana.

Fuente: Tribuna