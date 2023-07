Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y polémica actriz, Issabela Camil, recientemente volvió a arremeter en contra de La Casa de los Famosos México, debido a que en una entrevista exhibió fraude en Televisa, debido a que acusó de comprar votos a la famosa y reconocida presentadora y exintegrante del reality, Sofía Rivera Torres, para el famoso actor y reconocido deportista, Nicola Porcella, para sacar a su esposo, Sergio Mayer, y se hablara mal de su team.

Como sucede cada miércoles, el pasado 19 de julio se realizó la gala de nominación, en la que los integrantes restantes de dicho reality show se reunieron en la sala y de frente se nominaron confesando los motivos para hacerlo, resultando en que Mayer, el famoso cantante, Apio Quijano, Porcella, y la muy famosa boxeadora, 'La Barby Juárez, fueron los que quedaron nominados para su eliminación.

Y aunque para muchos resultaría muy obvio que sería la pugilista la eliminada, al ser Jorge Losa el líder de la semana, la salvó para que se quedara una semana más, dejando la situación más reñida, especialmente después de que en las redes sociales comenzó una campaña con el #FueraMayer, debido a que el público asegura que es el momento ideal para sacarlo, después de que comenzó a arremeter en contra de Porcella y crear discordia entre el team 'Infierno' en su contra, tachándolo de traidor.

Issabela denuncia trampa contra Sergio. Internet

Lo sucedido despertó la irá de la esposa de Mayer, pues Issabela desde ese momento comenzó a afirmar que la producción a cargo de Rosa María Noguerón estaban creando una campaña de desprestigio en contra del político para sacarlo del reality, incluso se dijo que iba a demandarlos por difamarlo y ser ellos los que comenzaran a generar 'hate' en contra de Mayer, el cual en semanas anteriores era completamente apoyado.

Y ahora, tras la salida de Quijano, la hermana de Jaime Camil señaló que hubo fraude y que había mano negra detrás de los votos, pues aunque su esposo fue el más votado, afirmó que Sofía a través de sus empresas ofreció dinero a miles de espectadores para que votaran masivamente por el exparticipante de Guerreros 2020 y que hundiera la probabilidad de Mayer de ganar, dejando a más de uno con la boca abierta.

Ante este hecho en Twitter varios de los espectadores del afamado reality en vez de molestarse comenzaron a burlarse de las declaraciones de Issabela que en semanas anteriores afirmaba que todo se manejaba legalmente en las votaciones, cuando se le acusó a ella de lo mismo, por lo que internautas solo bromearan señalando que: "A mi no me ha pagando esa empresa por votar JAJAJAJAJAJA" o "Qué me ofrezcan a mí, lo hago de a gratis JAJAJA A caray", y mucho más.

