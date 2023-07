Karol G rinde a tributo a 'Barbie' en plena fiesta de Selena Gomez con impactante vestido rosa salmón

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado 22 de julio, Selena Gomez decidió que tenía que lanzar la casa por la ventana con una fastuosa fiesta por su cumpleaños número 31, a la cual acudieron grandes figuras de Hollywood, como es el caso de Paris Hilton, Christina Aguilera, Tiffany Haddish, Tyga, DJ Ramsey Austin; sin embargo, la invitada de honor de la que más se habló fue precisamente de Karol G.

Resulta ser que la cantante de éxitos como TQG, Provenza, Amargura, Don't Be Shy, Gucci los paños y Tusa llamó la atención de los expertos de moda, esto gracias a que la cantante se decantó por llevar una de las creaciones del diseñador de modas más escandaloso de la industria y se trata de nada más y nada menos que de Jean Paul Gaultier. Como es bien sabido, a lo largo de su carrera, Karol G se ha caracterizado por no tener miedo a cambiar de estilos de manera constante y esta vez no fue la excepción.

Créditos: Instagram @karolg

Como todos sabrán, la semana pasada se estrenó la película de Barbie, por lo que la cantante decidió seguir el estilo Barbiecore y llevar un minivestido color rosa salmón del mencionado diseñador, con un bustier de cono que se robó algunas miradas. Este vestido resaltaba por llevar la parte de atrás atada con agujetas, el cual le daba un toque más que juvenil al estilo de la cantante, quien decidió combinar su outfti con su propia melena, la cual llevó atada en una coleta, mientras que su pelo era completamente rosa.

Asimismo, Karol G demostró que era una experta en moda, puesto no reparó en llevar el calzado que se están robando las miradas en la industria de la farándula y se trata de unos zapatos transparentes, los cuales ya han sido vistos en algunas celebridades de Estados Unidos en grandes eventos, como es el caso de Eva Longoria y de Jennifer López. Por otro lado, la colombiana llevó unos aretes plateados que combinaban perfecto con su atuendo. De esta manera, Karol G dio catedra de cómo lucir fresca y juvenil en la fiesta de tu gran amiga.

Créditos: Instagram @karolg

Un poco sobre Karol G...

Karol G es una de las artistas más exitosas del género urbano en la actualidad. Su nombre real es Carolina Giraldo Navarro y nació el 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia. Desde niña mostró su talento para el canto y la música, participando en el reality show Factor Xs cuando tenía 15 años. Su carrera profesional comenzó en 2010, cuando se unió al cantante de reggaetón Reykon como corista y colaboró con él en varios temas, como 301 y Tu juguete.

Luego, firmó con Universal Music Latino y lanzó su primer álbum Unstoppable en 2017, que incluyó éxitos como Ahora me llama con Bad Bunny, Mi mala con Mau y Ricky y A ella. Karol G ha explorado diversos géneros musicales, como el pop, el trap, el afrobeat, el reggae y el sertanejo, demostrando su versatilidad y creatividad. Ha colaborado con grandes artistas como Nicky Jam, Daddy Yankee, Ozuna, J Balvin, Maluma y Nicki Minaj, entre otros. Con Tusa se convirtió en un fenómeno mundial y le valió varios reconocimientos y certificaciones.

Fuentes: Tribuna