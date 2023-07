Ciudad de México.- Si hubo algo que llamó la atención de los mexicanos durante los años que el exPresidente, Enrique Peña Nieto gobernó en México, fue la naturaleza de su relación con la actriz y exPrimera Dama, Angélica Rivera, quien fue su novia justo antes de que el mandatario ascendiera en la carrera presidencial y de quien se separó apenas unos meses después de que dejó el cargo, algo que llamó poderosamente la atención de la gente, puesto se llegó a creer que no tenían ningún tipo de vinculo amoroso.

Es a casi 5 años de que la familia presidencial se marchó de la mansión de los Pinos que la hija de la actriz de La Dueña rompió el silencio en el programa de entrevistas de Yordi Rosado. Se trata de la joven actriz, Sofía Castro, quien actualmente está brillando en el melodrama Tierra de Esperanza, junto a su padre, José Alberto 'el Güero' Castro. Y es que, a diferencia de lo que la gente creía, Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto sí mantuvieron una relación romántica.

Según declaraciones de la joven, el tiempo que su madre pasó junto a EPN fue uno de los más importantes de su vida. El ingreso de Enrique a su entorno familiar fue descrito como un tanto extraño, porque sufrió notablemente la separación de sus padres, pero la realidad es que el entonces gobernador del Estado de México supo ganarse a su madre con regalos y detalles que regularmente le hacía llegar a su casa.

La primera vez que Sofía entró en contacto con Enrique Peña Nieto fue en su casa, sitio al que regularmente acudía a visitar a la actriz que dio vida a 'La Gaviota' y finalmente ambos terminaron por formalizar las cosas. La joven actriz narró que el exgobernador solía portarse bien con ella y con el resto de su familia, así como también reveló que él siempre las incluía en su vida, es por ello que le dolió mucho el momento en que su mamá y su padrastro se separaron.

"Me dolió muchísimo, más que el divorcio de mis papás porque mi papá siempre va a ser mi papá. Siempre iba a estar. Nunca lo iba a perder. Aquí no teniendo hijos en común fue una separación drástica y eso me dolió mucho."

Pese a todo, Sofía aclaró que continúa manteniendo contacto con Enrique Peña Nieto y con sus hijos, también destacó el hecho de que suelen llamarse cada vez que hay fechas importantes para todos, esto con la finalidad de mantenerse unidos, de alguna manera, puesto durante 13 años todos fueron una familia, a diferencia de lo que la gente creía. Incluso, los jóvenes de la familia tendrían un pacto no dicho en el que evitan hablar abiertamente sobre este periodo de su vida.

"Tenemos comunicación. Tenemos contacto, pero de alguna u otra manera fue una situación bien difícil, que ojo, eso no quieta el cariño y el amor que les tengo, y nos hablamos y nos felicitamos porque 13 años de hacer una familia, no se pueden borrar de la noche a la mañana."

En la misma entrevista, Sofía contó que si bien, para ella fue una grata experiencia formar parte de la familia presidencial, la realidad es que también sufrió mucho en este periodo, porque en aquel entonces, ella era tan solo una adolescente, por lo que los comentarios negativos de la gente con respecto a su apariencia física le llegaron a afectar notablemente en su autoestima, pero actualmente, es la forma en que la gente la vea no es algo que le importe demasiado.

"(Mis hermanos y yo) hicimos lo mejor que pudimos y aguantamos vara porque la gente fue bien fea. Me dijeron cosas bien feas en redes. Me dijeron que ojalá me muriera. Fue un tema que afectó mi autoestima. Hubo cosas muy bonitas y únicas. No digo que no, pero fue duro porque yo quería ser actriz."