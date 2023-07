Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente el reconocido actor y polémico deportista, Nicola Porcella, en una charla sincera dentro de La Casa de los Famosos México, este finalmente habló más de su pasado y sus escándalos, revelando el por qué es apodado como el más odiado de Perú, sorprendiendo a sus compañeros al interior y a sus millones de espectadores del mencionado reality por lo confesado por él.

Porcella es un hombre originario de Perú, en donde comenzó su carrera profesionalmente como futbolista con la camiseta de FBC Melgar en el año del 2006 hasta que en el año del 2010 decidió retirarse del deporte para trabajar como tripulante de cabina y posteriormente ser piloto aviador, sin embargo, esta carrera la ejerció igual de breve que el futbol, debido a que incursionó como actor en la serie Así es la Vida en un cameo, tras lo que fue modelo en el programa Very Verano.

Tras este hecho estuvo formando parte de diferentes emisiones, ganando mucha fama en su país, especialmente cuando entró en la primer temporada del reality deportivo Esto Es Guerra Perú, siendo el primer ganador del programa que tiene más de 10 años al aire, se posicionó como mejor guerrero y tras un par de años el título del 'Capitán Histórico de las Cobras', incluso también fue copresentador en Esto es Guerra Teens y apareció en varios programas de televisión como conductor principal.

Pero, pese a tener una sólida carrera y ser tan admirado, el exparticipante de Guerreros 2020 por desgracia cayó de la gracia del público y su nación, ganándose el titulo como el hombre "más odiado de Perú", lo que le hizo pasar momentos muy complicados a nivel económico y profesional, incluso cuando se vino a la Ciudad de México bajo el ala de la hoy difunta productora, Magda Rodríguez, este pasado lo siguió.

Y aunque en ese momento no habló al respecto, recientemente durante una charla con Wendy Guevara y Apio Quijano dentro del afamado reality decidió responder a la duda de tanto odio en su propio país, señalando que todo se debió a acusaciones falsas por parte de una expareja, quien dijo que en una pelea la golpeó, pateó y arrastró, filtrando el audio de una llamada de auxilio a un amigo, en la cual nunca de escuchó a Nicola.

Pero eso no fue todo, pues mencionó que no pudo limpiar su imagen y contrademandar dado a que el canal para el que trabajaba le dijo que si hablaba de quedaba solo en el proceso y sin trabajo, por lo que prefirió callar y quedarse con trabajo por el bienestar de su hijo que era muy pequeño, señalando que poco después ella admitió que no pasó tal agresión y que solo fue una discusión, a lo que él admitió que fue un mal novio y su relación fue tóxica, pero que nunca hubo agresiones.

Finalmente, señaló que otro escándalo que lo dejó muy mal, pues aunque su ex dijo que todo lo había exagerado y no hubo agresión física, en una fiesta a la que él acudió una chica bebió una mezcla que estaba adulterada y quedó inconsciente, y aunque la mujer no sufrió abusos y demandó solamente por un intento dé, a él jamás lo involucraron las víctimas, sino que los medios lo metieron y mancharon su imagen aún sin que él fuera acusado de nada.

