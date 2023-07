Presunto fan de Peso Pluma llevaría su amor demasiado lejos; le hace lo impensable a un canario

Ciudad de México.- No cabe duda de que Peso Pluma se las ha ingeniado para convertirse en un fenómeno global con sus pegajosas canciones como Ella baila sola, La bebe, PRC, Chanel, Plebada y Bye, mismas que suelen ser escuchadas a diarios por su gran sequito de fans, a través de las principales plataformas de audio como es el caso Spotify o YouTube, donde sus temas se han mantenido en los primeros lugares del ranking.

Tal y como ocurre cuando una celebridad se vuelve muy famosa, varias personas han intentado replicar el característico corte de cabello de Hassan (nombre real de Peso Pluma) el cual es un müllet que se habría hecho durante un viaje en Colombia, luego de que le tuvo confianza a un estilista para que le hiciera un cambio de 'look' y aunque en un inicio su aspecto no terminaba por encantarle, terminó por acceder dejarlo como su logo insignia.

De acuerdo con declaraciones de Peso Pluma para medios como Billboard, él se siente alagado de que las personas quieran imitar su look; sin embargo, durante la mañana de este lunes, 24 de julio, en la cuenta de Instagram de Despierta América compartió un video polémico, por decirlo menos, en el que un presunto fanático habría tomado a su canario, al cual le hizo un corte al estilo del cantante de Corridos Tumbados Bélicos.

Fotografía de Peso Pluma

En el clip se aprecia cómo la persona tiene sostenido a su canario, color amarillo con café, al cual le corta las plaumas con mucho cuidado, hasta que le queda aspecto similar al de un corte de hongo, de hecho en el clip apenas se pueden apreciar los ojos del ave. El medio menciona que dado al fanatismo que la gente siente por Peso Pluma "ni los animales se salvan de la fiebre" que el joven cantante ha despertado en sus seguidores, incluso en el video se escucha la canción Ella Baila Sola de fondo.

Este video desató una ola de molestias en la sección de comentarios del perfil de Despierta América, donde varias personas tundieron al dueño del canario por cortarle las plumas de semejante manera, al grado en el que le dijeron que si bien, tenía la "fiebre de Peso Pluma", lo mejor era que él se hiciera el corte tipo müllet y no intentara dañar los derechos de los animales, tal y como se ve ne el video.

"¡No! Se están pasando, ¿por qué no se cortan los pelos del cu....?"; "Eso no se hace"; "¿Qué culpa tiene ese pobre animalito?, ¡deberás con ustedes!"; "Si la fiebre la tienes bien cab... expresa la fiebre tu, en ti mismo, en tu cuerpo, tu pelo, en donde te dé la gana. Y no en los pobres animales y/o los indefensos", fueron algunos de los comentarios de los seguidores del a cuenta de Instagram.