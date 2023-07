"Son hermanas": Destrozan a Cynthia Rodríguez tras filtrar secreto de su embarazo con Carlos Rivera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que anunciaron la dulce espera de su primer hijo León, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se han portado un poco más accesibles a la hora de hablar de su relación, es por ello que en una reciente entrevista la conductora y actriz se sinceró como nunca antes. La originaria de Coahuila confesó ante las cámaras del programa Ventaneando que su embarazo es producto de una fecundación in vitro y desató una fuerte controversia en las redes, por parte de aquellos que siguen dudando de las preferencias de Carlitos.

Platicando con Pati Chapoy en el foro de su vespertino, la expresentadora de Venga la Alegría explicó el motivo que la llevó tanto a ella como al intérprete de Te esperaba a tomar esta decisión, pese a que ninguno sufre de esterilidad: "No tenemos un tema de infertilidad, no habíamos intentado antes porque yo siempre me había cuidado", confesó Rodríguez y declaró que desde hace años había congelado sus óvulos, por lo cual el pasado 2022 decidió usarlos.

Acto seguido, Cynthia detalló que fue gracias a su médico que tanto ella como Carlos se decidieron por esta opción: "Lo que hice fue congelar óvulos porque ya teníamos el plan, empezaron a pasar cosas y se fue posponiendo (el embarazo) entonces me dijo el doctor, lo podemos intentar natural o con los óvulos. Pero al final los óvulos, si hacemos un tratamiento es como si me hubiera embarazado de esa edad. Tú sabes que también los óvulos en una mujer cada año va disminuyendo la calidad".

Posteriormente, la también exconcursante de La Academia relató que su proceso para embarazarse fue muy rápido: "Fue el año pasado que dijimos 'hacemos el tratamiento con los óvulos que tenemos' y nos pegó a la primera, fue un embarazo in vitro”. Asimismo, la estrella de melodramas como Las Malcriadas y Educando a Nina subrayó que su reconocido esposo ha estado muy al pendiente de su embarazo.

Anticipándose a las dudas de que Carlos no sea el papá de León, Rodríguez Dijo: "Carlos se involucró desde el día uno en todo el proceso, en apapacharme, en darme muchísimo amor. No ha faltado a un solo ultrasonido, a una sola cita con el ginecólogo. Será en las próximas semanas cuando Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera den la noticia de la llegada de su primer hijo luego de casi una década de relación sentimental.

Pese a que Cynthia explicó en la charla con Chapoy que su embarazo fue planeado tanto por ella como Carlos, varios internautas lanzaron fuertes comentarios en su contra pues hay quienes siguen asegurando que el cantante podría ser gay. A través de las redes sociales, algunos internautas señalaron que esta "no es la forma natural" de traer un nuevo ser al mundo, no obstante, varios fans de la pareja salieron a defenderlos.

Si a Carlita Rivera se le nota lo LOCA a kilómetros".

Qué pena realizar un embarazo de esa forma".

Son hermanas, amiga date cuenta".

Qué pésimos comentarios para una mami".

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando