Tras 5 años retirada de Televisa y estar presa, actriz llega a 'Hoy' y revela que perdió protagónico

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de las telenovelas, quien ha permanecido 5 años retirada de Televisa tras haber estado presa por un robo que no cometió, dejó sin palabras a todos sus admiradores y fans debido a que en una reciente entrevista con el programa Hoy confesó que perdió un interesante papel protagónico. Se trata de Daniela Castro, quien es considerada como una de las artistas consagradas en las telenovelas mexicanas.

La hija del músico y compositor Javier Castro Muñoz (qepd) dio una entrevista exclusiva al programa Hoy en la que reflexionó sobre lo que significa su profesión: "Yo con 30 y tantos años de carrera, si hago un proyecto o algo me sigo sintiendo con nervios, con esa parte de 'voy a aprender aquí más', y aprendes, entonces es un día a día, estoy orgullosa tanto de Danny, como de mi otra (hija) Alexa, y ahí van, ahora me toca acompañarlas y apoyarlas".

En ese sentido, Daniela recordó uno de los momentos en que sufrió una gran tristeza y decepción laboral pues la sacaron de un proyecto a último minuto: "Es una carrera que tienes que tener mucha tolerancia a la frustración, esa es la realidad, porque a veces quedas y a veces no quedas, a mí me pasó muchas veces, es más, casi casi que ya iba a entrar al foro y me sacaron de esa novela", expresó la querida intérprete.

Sin embargo, reconoció que después "vino algo mejor" pues la invitaron a protagonizar el exitoso melodrama Cañaveral de Pasiones. Sin revelar el nombre del melodrama que le fue retirado, Daniela aseguró que más allá de los todos éxitos profesionales que le siguieron a ese penoso momento, ella nunca ha perdido el piso por la fama: "Una súper disciplina, mucha humildad, porque esa es tu carta as, y no en esta carrera, en donde sea, y también mucha persistencia, mucha consistencia, si te dicen que no, pues te caerás medio día, pero te levantas en la noche, y para todos, es un general".

Como se sabe, hace poco Daniela reapareció ante los medios y confirmó su deseo de volver a la actuación luego de realizar su último proyecto, Me declaro culpable, en el año 2018. Y es que meses después se vino el escándalo de su detención por presuntamente robar ropa en una tienda de San Antonio, Texas. Afortunadamente a finales del 2022 Daniela por fin demostró su inocencia y de hecho hasta pudo volver de 'shopping' a la tienda de donde alguna vez salió arrestada.

Sin embargo, es probable que Castro no regrese a la actuación de la mano de Televisa, pues se presume que dejó de ser exclusiva luego de permanecer tantos años retirada: "Yo estoy abiertísima... ya quiero regresar a trabajar y no nomás con Televisa, o sea estoy abierta a un buen proyecto, que me llene, poder transmitir a la gente un gran trabajo y tenerle ese respeto al público", dijo en una reciente entrevista.

