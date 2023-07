Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado fin de semana Natalia Alcocer por fin reapareció ante la prensa luego de dos meses en casa tras dar a luz a su cuarta hija y aprovechando su encuentro con los reporteros, decidió responder a las fuertes críticas que recibió en el programa Ventaneando hace un par de semanas. Como se recordará, Daniel Bisogno y Pedro Sola destrozaron a la actriz por tener hijas de diferentes padres.

El pasado mes de mayo, Pedrito se le fue encima a Natalia luego de saber de su nuevo embarazo: "Natalia Alcocer estuvo por la mañana quejándose porque el exmarido no le da dinero y fue a unos tendederos donde están los deudores y luego en la tarde ¡está embarazada con otro!". Por otro lado, Daniel señaló que la también conductora debía poner más cuidado a la hora de elegir pareja y embarazarse: "Perdóname, pero te equivocas una ¿pero cuatro?",

Asimismo, 'El Tío Peter' dijo que el enamoramiento entre Alcocer y su actual pareja, Michael Cohn, sería efímero: "¿Sabes cuánto va a durar el matrimonio?, no les va a durar ni el aliento". Además, el conductor se compadeció de la pareja de la actriz al decir que ahora tendrá la responsabilidad de las tres hijas de sus relaciones anteriores de Natalia. "Pobre muchacho, ya con un premio de tres hijos", expresó Sola y Linet Puente replicó: "Es la decisión de él, no estás viendo que está enamorado".

Estas desagradables declaraciones llegaron hasta oídos de la exactriz de Televisa, quien no dudó en defenderse asegurando que los conductores en realidad debían ver que ella saca adelante sola a sus tres hijas mayores: "Ya basta de que se me diga put... loca, ya basta". Y añadió: "Es agotador, la vez pasada Daniel Bisogno y Pedro Sola criticándome por cuántos hijos tengo de diferente papá pero no están dándose cuenta que 'bravo, la señora saca a sus hijas adelante'".

Y con su característica manera de defenderse, Natalia lamentó que los experimentados conductores de TV Azteca la hayan atacado a nivel nacional pese a que es una madre que hace todo por su familia: "Los papás son unos irresponsables, no dan ni la pensión, no saben si están enfermas, si comen, yo las estoy sacando adelante". Asimismo, la intérprete de 34 años mencionó que ella no está para complacer a nadie y dijo que solo está buscando su paz.

Alcocer también le recalcó a 'El Muñe' que aunque él sea un padre responsable, lo todos los hombres actúan igual: "Qué bueno que Bisogno apoye a la mamá de su hija pero no todos son así". Y también dijo que su hija menor tuvo una afectación en el corazón debido a lo mal que la pasó mientras estuvo embarazada: "Tuve un embarazo brutal, me violentaron hasta que más no pudieron, estuve dándole, me he aferrado a que mi agresor realmente pague y no voy a desistir".

