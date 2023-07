Tras duro divorcio con Geraldine Bazán, Gabriel Soto confiesa en 'Hoy' temor por su hija Elissa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después del duro proceso de divorcio que llevo con la reconocida y querida actriz de novelas, Geraldine Bazán, el famoso galán de TV y polémico deportista, Gabriel Soto, durante una entrevista en exclusiva con el programa Hoy acaba de confesarse y con total sinceridad expresó cual es uno de sus mayores temores con respecto a la vida de su hija mayor, Elissa Marie Soto.

Como se sabe, hace alrededor de cinco años que Soto y Bazán se separaron, tras lo que este y la actriz de origen ruso, Irina Baeva, se enamoraron mientras que grababan la novela Vino El Amor, y como no había hecho pública su separación, a Baeva en las redes sociales no la han parado de tachar de "robamaridos" y otros fuertes adjetivos calificativos que no benefician su imagen o carrera, dado a que es de las celebridades más odiadas por este tema.

Aunque dicha separación ya tiene varios años concluida y cada uno ha seguido con su vida, siempre van a estar relacionados y serán vinculados, debido a que tuvieron dos hijas, Elissa Marie de 14 años y Alexa Mirando de 9 años, de las cuales está muy pendiente pese al complicado proceso por el que han atravesado, motivo por el que ahora reveló una de las cosas que más teme con respecto a la mayor.

Gabriel con sus hijas. Internet

Durante la entrevista con el matutino de Televisa admitió que su hija mayor, Elissa, está por el camino de dedicarse a las redes sociales, por lo que posiblemente en un futuro cercano sea influencer, además de que ya tuvo su primer papel dentro de una novela de la mano de Telemundo, señalando que por ese motivo es que tiene una preocupación de que vaya a salir afectada y dañada emocionalmente.

Esto pues señaló que: "Le encanta, le encanta, lleva años en la plataforma, lleva desde que la plataforma se llamaba diferente", afirmando que tanto él como la actriz de Corona de Lágrimas 2 la apoyan, pero él le ha lanzado un par de advertencias, declarando que: "lo único que le digo, obviamente, es que se cuide y sobre todo que se cuide de los comentarios de la gente", pues estos pueden ser muy hirientes.

Finalmente, afirmó que aunque tiene un poco de preocupación por ese lado, confía en que la menor pueda sobrellevarlo bien, dado a que: "ella lo tiene todo muy claro, ella es una niña muy inteligente, tiene 14 años y desde chiquitas las dos han vivido en esto, tanto su mamá como yo nos dedicamos a esto, y pues yo he platicado con ella y estoy seguro que su mamá también", dejando en claro que siempre va a estar para ella.

Fuente: Tribuna del Yaqui