Ciudad de México.- Si bien, las cosas en el interior de La Casa de los Famosos México suelen ponerse un tanto intensas entre los participantes, parece ser que la realidad, esto no es nada en comparación con lo que se está viviendo fuera de los muros de la mansión. Ya sea por las disputas que Niurka ha protagonizado con sus constantes críticas al reality show o por las amenazas de demandas que Issabela Camil ha lanzado en los últimos días (porque, supuestamente, la producción estaría dañando la imagen de su esposo, Sergio Mayer).

Sin embargo, esta ola de de peleas no se limita al escenario de la farándula, ya que, en redes sociales las cosas parecen ser un campo de batalla y es que, los fanáticos de cada team no dudan en sacar las garras cada vez que alguno de sus participantes favoritos parece que correrá peligro de ser expulsado, por otro lado, el odio no ha disminuido en contra los artistas que ya abandonaron el show.

Es bajo este contexto que celebridades como Ferka Quiroz han recibido constantes ataques en redes sociales, tal y como ocurrió durante la noche de ayer, domingo, 23 de julio, cuando la novia de Jorge Losa señaló, a través de su cuenta oficial de Twitter, que había llegado la hora de la expulsión, lo que le valió una terrible ola de insultos por parte de los fanáticos de Sergio Mayer y otros televidentes del reality show.

Comentarios negativos contra Ferka

Prácticamente 2 horas más tarde, Ferka reapareció en la red social de Elon Musk, explotando en contra de todos sus detractores, recordándoles que "una cosa era el tema de los "teams" y otra muy diferente era que la insultaran directamente en su cuenta de Twitter por cuestiones del programa. Asimismo, la afamada conductora le pidió a la gente que se tranquilizara, puesto los comentarios eran cada vez más agresivos.

Tras esto, llegaron algunos fanáticos de Ferka a defenderla y a decirle que todo estaría bien, puesto en el fondo ellos saben que ella tiene más presencia que otros concursantes, como Sergio Mayer; sin embargo, estos comentarios positivos no sirvieron para frenar la molestia de la gente, quienes siguieron atacando a María Fernando Quiroz, a quien tacharon de ser una "Drama Queen", así como también señalaron que ella disfruta de hablar mal de otros, pero no le gusta que se le agreda a ella.

Cabe señalar que, prácticamente desde el inicio del reality show, varios famosos comenzaron a expresar que tanto Ferka como a Sofía habían estado recibiendo ciber acoso por parte de los televidentes, también llegaron a mencionar que no es admisible el hecho de que se le juzgue tanto a una persona por algo que ocurrió en el interior de un reality show, ya que estas dos participantes han sido quienes mayor descontento han recibido de la gente.

