Ciudad de México.- El famoso presentador y polémico excolumnista del Heraldo de México, Álex Kaffie, después de su renuncia por malos tratos acaba de rechazar trabajar para Venga la Alegría de una forma muy pública, además de aprovechar y mostrar su profundo desprecio hacía la reconocida y famosa periodista de los espectáculos, Flor Rubio, mediante un muy contundente mensaje a través de su cuenta de Twitter.

Como se recordará, el pasado lunes 29 de mayo a través de un comunicado en sus redes sociales, Kaffie reveló que no regresaría a Sale el Sol tras dos semas ausente, debido a que consideraría injusto que lo suspendieron sin goce de sueldo por exponer a Genaro Lozano, señalando que él había pensado mucho y llegó a la conclusión de retirarse pues no podía estar en una empresa en la que se favorecían los "caprichos" de un "empleado" y en donde la libertad de expresión no era justa para todos.

Pero desde ese momento el famoso expresentador de Imagen TV se ha visto con la dificultad de encontrar empleo y por el momento vive solamente de lo que genera en las redes sociales y sus ahorros, pues de igual forma fue despedido del Heraldo de México, y aún con este panorama tan complicado, el reconocido presentador se sigue reusando tajantemente a dejar de lado sus rencillas y trabajar con Flor.

Esto sucedió hace unas cuantas horas, cuando uno de los miles de seguidores de Kaffie le expresó que debería de buscar integrarse al matutino de TV Azteca al lado de Flor, debido a que consideraba que el que ellos dos trabajaran juntos sería una gran idea pues "formarían una buena mancuerna", dejando en claro que esto podría llegar a elevar los niveles de audiencia del programa antes señalado.

Pero para el expresentador del programa Hoy las coas no serían de esa manera, debido a que este de forma contundente se negó y señaló que: "Junto con Flor Rubio ¡ni lo mande DIOS!", dejando muy en claro que no pensaba trabajar con ella y prefería el desempleo, algo a lo que varios de sus miles de seguidores le aplaudieron señalando que mejor buscara quedarse con su puesto y dejarla a ella fuera de la emisión.

Cabe recordar que este despreció hacía la expresentadora de La Oreja tiene varios años, debido a que el denominado 'Villano de los Espectáculos' en más de una ocasión ha criticado duramente a Flor y a varios de los integrantes del matutino producido actualmente por Maru Silva, lo que también complicaría mucho la situación de una posible contratación, principalmente también por su rechazo hacía Laura G.

Kaffie recibe el apoyo del público. Twitter

Fuente: Tribuna del Yaqui