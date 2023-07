Crisis en la corona: Por esta razón, no quieren que el principe Harry se acerca al príncipe George

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- La familia real de Inglaterra es una de las que más polémica han causado, especialmente tras la salida del príncipe Harry quien optó por hacer su vida en Estados Unidos al lado de su actual esposa, la exactriz Meghan Markle. Los Duques de Sussex se han caracterizado por sacar material como series, libros o entrevistas polémicas que al Palacio de Buckingham no le parecen correctos, tanto que además del distanciamiento entre los hijos de Lady Diana, ahora se ha pedido encarecidamente mantener al príncipe George lejos de su tío.

De acuerdo con lo expuesto por un experto real, los Príncipes de Gales, William y Kate Middleton, fueron aconsejados a mantener al Principe George, futuro rey de Inglaterra, alejado del príncipe Harry debido a que la intensión es la de evitar a toda costa que el menor de edad siga los pasos del Duque, es decir, en un futuro tome desiciones como las de renunciar o incluso hablar cosas privadas de la corona en un libro autobiográfico como lo hizo el hijo menor de Lady Di.

El príncipe George podría ya no acercarse a su tío, Harry. Foto: Twitter

En entrevista para la revista OK, Angela Levin, quien funge como exbiógrafa del príncipe Harry, resaltó que esta medida fue recientemente sugerida a los futuros reyes de Inglaterra a quienes se les pidió que en lo más mínimo, su hijo mayor tenga contacto con el que es su tío. Basta recordar que la relación entre el príncipe William y el príncipe Harry también se ha visto afectada luego de la renuncia del royal y con ello, las entrevistas que la pareja ofreció ya estando en Estados Unidos, no fueron bien tomadas por ambos herederos a la corona.

George no tiene una familia disfuncional, a diferencia de William y Harry mientras crecían, por lo que debería estar mejor. Kate y William están allí para ayudarlo. Pero debe mantenerse alejado de la influencia negativa de Harry", dijo la experta real.

La salida del libro autobiográfico de Harry titulado 'Spare', insisten en que fue una seria violación al protocolo real. El contenido se basa en difundir a detalle, cómo fue crecer dentro del Palacio Real, lo que podría ser una influencia en los hijos de los príncipes de Gales, es decir, no solo en el príncipe George sino también faceta a Charlotte y Louis, hijos menores de los futuros reyes. En el caso de los hermanos del primero en la línea de sucesión, se dijo que pueden verse también afectados por las declaraciones de Harry al crecer bajo la sombra de su hermano, William.

Todavía siento una responsabilidad al saber que de esos tres niños, al menos uno terminará como yo, el repuesto. Y eso duele, eso me preocupa", dice el libro de Harry sobre los hijos de William y Kate.

Harry habla en su libro de cómo cree que los hijos de Willaim y Kate son un "repuesto" para la corona. Foto: Twitter

Antes de las declaraciones de Angela Levin, el autor real Tom Bower había destacado que el príncipe George no podía acercarse a su tío aunque él resaltó que el príncipe no sabría jamás los verdaderos motivos para con ello, evitar despertar en él la inquietud de hablar mal de la corona, al tiempo de también protegerlo de la verdadera situación que afecta a sus padres y a su tío quien vive de manera oficial en California. No obstante, también se ha mencionado la importancia de Kate Middleton en la relación entre ambos hermanos.

El experto real hace énfasis que durante el funeral del Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, es decir, el abuelo de William y Harry, la actual princesa de Gales hizo el papel de pacificadora entre ambos; sin embargo, con la salida de 'Spare', ella también dejó de ejecutar ese papel ya que también el texto la involucró a ella, por lo que se ha insistido en que Kate Middleton también estaría de acuerdo en ya no tener relación con Harry y por ende, estaría de acuerdo en que sus hijos se alejen de manera definitiva de su tío.

Kate Middleton estaría de acuerdo en que sus hijos se alejen de Harry.

Fuente: Tribuna