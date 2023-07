Ferka saca las garras y responde a la 'Burrita Burrona' por "fomentar el hate" y la destroza en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la reconocida actriz de novelas y polémica presentadora, Ferka, tuvo que sacar las garras como una auténtica leona para defenderse y darle una contundente respuesta a la famosa drag queen que se hace llamar 'Burrita Burrona', por "fomentar el hate" en su contra en entrevista con el reconocido presentador, Yordi Rosado, por lo que la destrozó en vivo de su programa en La Saga.

Como se sabe, hace un par de días que la drag tuvo una entrevista con el actor de Televisa, al cual le confesó que cuando tuvo un live para La Casa de los Famosos México ellas afirmaron que la producción les dijeron que no podían atacar a Ferka y que no podían hablar sobre el papel y pluma que tenía Paul Stanley, a lo que Yordi respondió que "Aquí pueden atacar, es un un programa especial para atacar a Ferka" y aunque dijo que estaba jugando sí hubo ataques contra la actriz.

Por ese motivo es que María Fernanda Quiroz, nombre verdadero de Ferka, en su programa Se Te Estuvo Dí y Dí le mandó un contundente mensaje en el que expresó que: "Yordi te queremos y te respetamos, en lo personal me caes perfecto y te respeto muchísimo como comunicador, no me gustó que en tu programa dijeran que estaba hecho para que me dedicara hate y dijeran cosas feas de mí. No se vale, porque somos compañeros de trabajo".

Ferka. Internet

Pero eso no fue todo, pues a la 'Burrita Burrona también le señaló que: "Tampoco se vale que La Burrita Burrona estuvo aquí con Adela también y se le trató espectacular... entonces vamos a ser congruentes y respetuosos porque usted también pidió este espacio. Tengan cuidado porque a donde te presentas ve a decir lo que estás vendiendo en tus presentaciones, no a incentivar hate ni odio".

Por su parte, la famosa drag mediante su cuenta de Twitter también le dio una fuerte respuesta a la presentadora y señaló que: "Si hablas de congruencia, pues seamos congruentes: se nos pidió en ese live no encararte ni hablar del tema de 'papel y pluma' mucho menos mencionar el tema de la transfobia. ¿No te acuerdas que hasta bajaste, nos presentaron?", afirmando que ella estaba mintiendo con sus declaraciones.

Ante este hecho, la exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy no ha salido a dar una respuesta, pero se espera que muy pronto vuelva a hablar del tema y aclaren las cosas, pues los rumores alrededor y la toma de partido en la situación ya ha comenzado a crecer mucho más y han salido varios comentarios en contra de Ferka.

Fuente: Tribuna del Yaqui