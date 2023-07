Hermano de Gael García habría desaparecido; estiman que viviría en las calles de la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Gael García es un actor, productor y director de origen mexicano sumamente exitoso, al grado en el que se ha hecho acreedor a ganar el Premio de Oro por su actuación en la serie Mozart in the Jungle. El famoso no ha tenido miedo en abrir sus fronteras, por lo que se le ha visto aparecer en filmes que van desde México, hasta Brasil, pasando por Estados Unidos, España, Chile y Bolivia.

Gael ha sido visto en series y películas como en Y tu mamá también, Amores Perros, The Mother, Coco, Diarios de motocicleta, Rudo y curso, El crimen del padre amaro, Cartas a Julieta, y Hombre lobo por la noche; si bien, Gael cuenta con incontables éxitos, la realidad es que en su vida personal las cosas no van tan bien como uno esperaría y es que, según algunos informes, su hermano menor estaría desaparecido.

La premisa fue lanzada en exclusiva por TV Notas, durante la mañana de este martes, 25 de julio, cuando revelaron una entrevista a una persona cercana a José Emilio García (medio hermano menor de Bernal). De acuerdo con datos brindados por esta fuente, el también actor habría pasado por un periodo de depresión después de que su padre, el director José Ángel García, perdiera la vida hace algún tiempo.

Fotografía de Gael García junto a José Emilio García y su padre, José Ángel García

Este trastorno lo habría llevado al consumo de sustancias ilegales, adicción contra la que ha estado luchando desde hace bastante e incluso se sabe que ya estuvo internado en una clínica de rehabilitación en más de una ocasión, siendo que el pasado mes de enero del 2022, José Emilio se escapó de un internado tras denunciar que era víctima de maltratos y abusos en el lugar, hecho que sacó a la luz a través de sus redes sociales.

Esta situación habría colmado la paciencia de Emilio, Karla Ríos, quien decidió que, lo mejor para él, sería correrlo de su casa, con la esperanza de que José se percatara de que su vida no estaba tomando un buen rumbo, pero lejos de hacerlo entrar en razón, Emilio no regresó y hasta desapareció; se cree que el joven, de 23 años, estaría viviendo en las calles de la Ciudad de México, aunque esto aún no ha sido confirmado.

"Tristemente volvió a las andadas. Después de varias peleas con su mamá, Karla lo volvió a correr de la casa. Quiero aclarar que ella no lo hacer porque sea una mala madre, sino porque quiere que José Emilio entienda que su vida no va por buen camino. Llevaba algunos meses portándose bien, desde su última rehabilitación el año pasado, pero nuevamente recayó."

Como se mencionó anteriormente, José Emilio García habría estado en una clínica de rehabilitación, pero salió de ella porque supuestamente lo agredían, además llegó a asegurar que intentaron abusar de él en más de una ocasión. Posteriormente, fue detenido por las autoridades, después de que unas personas de la alcaldía Cuauhtémoc lo denunciaran por lucir sospechoso y aunque sí salió de presión, no se le volvió a ver, el informante declaró que su familia ha intentado convencerlo en más de una ocasión de que entre a estudiar, pero él se niega.

"Después de dejar la Fiscalía ya no hemos sabido nada. El pasado jueves posteó una imagen donde se ve la calle y unas casas de campaña. Ni su mamá sabe dónde está. Se puede oír fuerte que te corran de tu casa, pero las madres que han pasado por esto entenderán a Karla. Otros la juzgarán, pero son los que no saben lo que es lidiar con un joven que no quiere hacer nada de su vida. Ni trabajar, ni estudiar. Le hemos dicho que estudie, que el gobierno da becas a los jóvenes que estudian, pero ni así lo hace."

