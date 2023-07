Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la famosa microempresaria, Mayela Laguna, en una reciente entrevista en exclusiva para Sale el Sol acaba de decidir hablar más sobre los manejos de la familia y reveló un oscuro secreto del famoso cantante y reconocido actor, Enrique Guzmán, y su hijo, Luis Enrique Guzmán, además de aclarar todo sobre su VIDEO al estar bajo los efectos de los estupefacientes.

Como se sabe, hace unas semanas se armó un gran revuelo cuando el hijo de Silvia Pinal afirmó que se hizo una prueba de paternidad con el pequeño Apolo, declarando que esta salió con un 0 por ciento de compatibilidad en este rango, lo que comprobaría que no sería el padre del menor, algo que Laguna salió a desmentir de forma contundente, señalando que sí era el padre biológico y que la prueba no era válida.

Y ahora, la mañana de este martes 25 de julio en una entrevista con el matutino de Imagen TV, afirmó que Apolo fue meticulosamente planeado debido a que el cantante y Luis Enrique le exigieron un varón: "El señor Enrique Guzmán desde que empecé a andar con Luis Enrique hace muchos años, él nos dijo que quería un nieto varón, a fuerza, ya no quería nietas, quería uno varón. Nos comunicó con un doctor y nos fuimos a hacer una prueba sobre los conteos que tenía Luis Enrique para poder hacer un vitro y que fuera niño porque se hacen por cromosomas y en ese momento Luis Enrique tenía su conteo bajo y tenía que ser durante mucho tiempo el rollo".

Mayela con la familia Pinal. Internet

Ante esto, afirmó que eso fue hace 13 años, pero en su momento no lo realizaron completo y así estuvieron hasta que ella resultó embarazada, afirmando que: "Después de muchos años tuvimos relaciones y quedé embarazada, fuimos con el mismo doctor y él nos explicó que, aunque Luis Enrique tuviera el conteo bajo con uno solo espermatozoide podía quedar embarazada y así fue", dejando en claro que el menor es de él sin duda.

Tras esto, Gustavo Adolfo Infante tocó el tema sobre que se filtró un video de ella en estado inconveniente bajo efectos de drogas, a lo que ella reacción y con la usual honestidad con la que se ha mostrado con sus vicios, esta señaló que: "Esto fue hace un año, en ese momento... yo nunca he negado que en algún momento de mi vida estuve en una situación mala, en ese momento estaba en una situación mala, con personas malas. Estaba mal y sí consumí".

Finalmente declaró que el hombre resultó ser un paparazzi que ella pensó que era un comensal que le cayó bien por lo que hablaron y él: "solito me comenzó a platicar de drogas, de no sé qué y yo caí. En ese momento llegó... no el dealer, sino una persona a venderme algo, lo acepté, el paparazzi me dijo dame y le dije que sí", pero afirmó que se suponía que este no iba a hacer pública la situación porque hablaron después y llegaron a un acuerdo.

