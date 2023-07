Por infiel: Tras 20 años casado, galán de Televisa confirma su separación; lo grabaron en beso con fan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso protagonista de telenovelas, quien lleva 5 años sin hacer un melodrama en Televisa, dejó sin palabras a todos sus admiradores y fans luego de confirmar que una infidelidad rompió su matrimonio luego de 20 años y además anunció su separación. Se trata del actor Cristián de la Fuente, quien el año pasado fue captado en video siéndole infiel a su entonces esposa, Angélica Castro, en un restaurante de la CDMX.

En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para El minuto que cambió mi destino, el galán chileno se sinceró sobre los motivos que lo llevaron a separarse de Castro. En las imágenes que se viralizaron en el 2022, se puede ver a Cristián acompañado de su amigo Juan Soler, en una situación muy comprometedora con una mujer ya que esta lo besa y él no pone resistencia e incluso continúa la romántica acción con ella.

A pesar de que el intérprete se había mantenido al margen, en su íntima entrevista con Infante decidió sincerarse y revelar que su relación de más de dos décadas se fracturó por esta polémica situación: "Los 20 fueron maravillosos, hasta que en septiembre pasado cometí un grave error al hacer una estupidez públicamente, darle un beso a una mujer que no era mi esposa", dijo De la Fuente, de acuerdo a información recogida por Agencia México.

El intérprete de melodramas como Corazón salvaje, Amor bravío, Quiero amarte, Sueño de amor y En tierras salvajes aseguró que vive con un profundo arrepentimiento luego de haber engañado a Angélica: "Es muy duro dormir todas las noches con el sentimiento de que el que le hizo daño a mi familia y el que rompió y fracturó mi familia fui yo... 20 años de una relación, fracturarla y terminarla por algo así, fue una de las grandes cosas que me arrepiento", agregó.

Conjuntamente, Cristián aseguró que ha tratado de sanar las cosas, pero no es fácil, ya que daño y humilló públicamente a su exesposa: "Perdí a mi familia, perdí ese núcleo que éramos los tres. Si bien tengo una relación con mi hija, recuperar la confianza o más que eso, es reparar el daño que le hice a Angelica Castro que es la última mujer a la que me hubiera gustado dañar. Desde ese día ya no estamos juntos, y es duro", resaltó. Por último, De La Fuente, quien el año pasado habría sido vetado de Televisa, aseguró que le ofreció una disculpa a Angélica Castro, por lo que se están dando un tiempo y será decisión de Castro si llegan a empezar los trámites de divorcio.

Fuente: Tribuna