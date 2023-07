¡Prefieren a Nicola Porcella! La familia de Wendy Guevara no se limita y opina de Marlon Colmenarez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Wendy Guevara se ha mostrado bajoneada durante su participación en La Casa de los Famosos México, pues el encierro le ha afectado y ha mostrado que extraña mucho a su familia y durante toda la temporada se la ha pasado mencionando a su amigo Marlon Colmenarez, a quien le ha rogado vaya a darle un mensaje de cariño para levantarle el ánimo, pero ha brillado por su ausencia.

Mientras la integrante del clan de Las Perdidas le recuerda su cariño, él no ha hecho el intento por irla a apoyar, a pesar de que le han pedido que lo haga y recientemente generó polémica al subir las imágenes de un armario de bebé, lo cual desató rumores de que podría estar esperando un hijo y que ese sería el motivo por el que ha querido alejarse de la influencer, dado que se les ha vinculado sentimentalmente.

No obstante, el negó rotundamente eso y ha dicho en varias ocasiones que la quiere mucho, simplemente que no tiene tiempo para viajar a las afueras del inmueble para apoyarla, dado que se acaba de mudar de casa, pero su actitud tiene decepcionados a la familia de Wendy, así que no tardaron en arremeter en su contra.

Wendy Guevara y Marlon | ESPECIAL

Luego de la gala de expulsión, donde estaban nominados Sergio Mayer, Nicola Porcella y Apio Quijano, siendo este último el que abandonó el programa, la familia de Wendy celebró que el peruano logró salvarse y sin ningún tipo de filtros resaltaron que lo prefieren por encima de Marlon, quien dicen la vez que fue en helicóptero a lanzarle rosas no lo hizo con sus recursos y fue un acto de publicidad.

Estoy muy contenta de que se haya quedado una semana más mi cuñado Nicola. Ni modo se tenía que decir y se dijo, es la verdad, lo preferimos y todo el p…do", dijo la hermana de Wendy.

Wendy Guevara y Nicola Porcella | ESPECIAL

Al cuestionarle de la ausencia de Marlon, Jessy indicó que prefiere que ya no vaya ya que ha mostrado tener muy poco interés, mientras su hermana se desvive por él y advierte que en cuanto salga la pondrán al tanto de lo que sucedió mientras ella estaba encerrada: "Mejor que no vaya, cuando salga la Wendy le explicaremos todo, como que fue con las rosas pero no por su cuenta o algo así supe y que ella decida si siguen o no, pero por algo todas sus amigas no le hablan".

La joven describió a Nicola como un buen hombre, así que espera poderlo conocer pronto y si es que se dan las cosas que se dé una oportunidad en el amor con Wendy, mientras que a Colmenarez esperan: "Que lo mande mucho a la chin…da", aunque la chica de Las Perdidas le tiene gran aprecio y lo considera su mejor amigo.

