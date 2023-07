¿Quieres vestir a la moda? Seguro el estilo 'it girl' te encantará; así podrás llevarlo como una experta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si te gusta la moda y sigues las tendencias, seguro que has oído hablar del estilo 'it girl'. Pero exactamente, ¿qué significa este término y cómo puedes usarlo? Este tipo de estilo se refiere a aquellas mujeres que tienen un gusto innato para vestir y combinar prendas, accesorios y complementos de forma original, elegante y atractiva. Son personas que marcan la pauta y que inspiran a otras con su forma de vestir. El término 'it girl' proviene del inglés y significa 'Es chica'.

Pero no te confundas, ser una 'it girl' no significa que gastarás mucho dinero en ropa de marca o seguir al pie de la letra las tendencias de cada temporada. Más bien significa tener personalidad, creatividad y confianza en ti misma. Quiere decir que sabes qué te favorece, qué te hace sentir cómoda y qué te hace destacar. Entonces, ¿cuáles son los secretos para crear el outfit perfecto de una 'it girl'? A continuación verás unos consejos:

'It girl' es un estilo en el que se utilizan looks arriesgados y creativos

No tengas miedo de mezclar estilos, colores y estampados . El estilo 'it girl' se caracteriza por romper las reglas y crear contrastes interesantes. Por ejemplo, puedes combinar una falda de flores con una chaqueta de cuero , unos jeans rotos con una blusa elegante o unos zapatos deportivos con un vestido de fiesta .

. El estilo 'it girl' se caracteriza por y crear contrastes interesantes. Por ejemplo, puedes combinar una con una , unos con una o unos con un . Apuesta por los básicos . Son aquellas prendas que nunca pasan de moda y que puedes combinar de mil formas diferentes. Por ejemplo, una camiseta blanca , unos jeans, una chaqueta vaquera , un vestido negro o una camisa de rayas . Estas prendas te servirán como base para crear tus looks y añadirles tu toque personal con los accesorios y complementos que elijas.

. Son aquellas prendas que y que puedes combinar de mil formas diferentes. Por ejemplo, una , unos jeans, una , un o una . Estas prendas te servirán como base para crear tus y añadirles tu toque personal con los accesorios y complementos que elijas. Añade un punto de color. Es un elemento clave para darle vida y alegría a tu outfit. Puedes optar por un color llamativo en una prenda, como un abrigo rojo, un pantalón verde o una falda amarilla, o por varios colores en pequeñas dosis, como un pañuelo, un bolso o unos pendientes. El color te ayudará a expresar tu personalidad y a resaltar tus rasgos.

Se podría considerar a Lady Di como una pionera del 'It Girl' porque gustaba de imponer modas

No olvides los detalles . Los detalles son los que marcan la diferencia entre un look normal y uno espectacular. Los detalles pueden ser desde un cinturón , un collar , unas gafas de sol o un sombrero , hasta un peinado, un maquillaje o una manicura . Los detalles te permitirán darle el toque final a tu outfit y mostrar tu estilo propio.

. Los detalles son los que marcan la diferencia entre un look normal y uno espectacular. Los detalles pueden ser desde un , un , unas o un , hasta un peinado, un maquillaje o una . Los detalles te permitirán darle el toque final a tu y mostrar tu estilo propio. Sé fiel a ti misma. El secreto más importante para ser una 'it girl' es ser tú misma. No intentes copiar a nadie ni seguir modas que no van contigo. Busca tu propio estilo, el que refleje tu personalidad, tus gustos y tus valores. El estilo 'it girl' no es algo que se pueda comprar o imitar, es algo que se lleva dentro.

Esperamos que estos consejos te hayan servido para conocer mejor el estilo 'it girl' y para animarte a probarlo. Recuerda que lo más importante es sentirte bien contigo misma y disfrutar de la moda como una forma de expresión y diversión.