Ciudad de México.- La famosa intérprete mexicana Lucero por fin rompió el silencio y reaccionó a los fuertes rumores de una posible reconciliación con Manuel Mijares luego de hace unos días confirmara el fin de su duradera relación con Michel Kuri. Como se sabe, la llamada 'Novia de México' y el músico estuvieron casados desde 1997 hasta 2011 cuando anunciaron su divorcio y en la actualidad mantienen una excelente relación.

Desde que la actriz de Televisa y el empresario anunciaron a través de un comunicado que decidieron "poner una pausa" su relación de pareja, las especulaciones sobre una posible reconciliación entre la cantante y su famoso exesposo no se hicieron esperar. Debido a que actualmente Lucero y Mijares comparten mucho tiempo juntos por la gira que realizan, sus fanáticos no descartan la posibilidad de volverlos a ver como familia.

Sin embargo, la intérprete de temas como Electricidad ya descartó este rumor y es que durante su reciente encuentro con la prensa, fue cuestionada sobre si prefiere tener pareja próximamente o se dará tiempo para estar sola, por lo que respondió: "¿Qué preferiría yo decir?... ¿Prefiero estar soltera o no?... yo prefería ser novia eterna del novio eterno, eso sí preferiría...", declaró Lucero ante las cámaras del programa Sale el Sol.

Ante la duda sobre si en este momento vive un duelo por su ruptura con el empresario y sobrino de Carlos Slim, después de más de 10 años juntos, la artista de 53 años expuso: "No sé, la verdad es que no sabría decir…" No obstante, Lucero dejó entrever que no descarta la posibilidad de empezar un nuevo romance pronto: "Espero no durar mucho tiempo soltera, esperemos que volvamos pronto a ser novios eternos como siempre", manifestó de acuerdo a declaraciones recogidas por Agencia México.

Y aunque existe el refrán que asegura que donde hubo fuego cenizas quedan, Lucero negó tajantemente estar próxima a regresar con Mijares: "No, ya sería imposible, o sea, ya todo el mundo dice '¿pero van a volver?', o sea, no, no gracias, no. Yo creo que para ella (Lucerito Mijares) sería más raro que para nosotros y para nuestro hijo también, dirían cómo de '¿qué onda?, ¿qué está pasando?", dijo la estrella de novelas como Soy tu dueña.

Y aunque ella y Mijares comparten mucho tiempo juntos por la gira que realizan, Lucero aseguró tajante que no volverá con el padre de sus hijos: "No, tenemos nuestras vidas por separado muy felices, y no hay planes ni hay onda de volver", aclaró la artista. Cabe resaltar que hace unos días su hija Lucerito Mijares también declaró que no desea volver a ver juntos a sus padres, luego de 12 años separados.

