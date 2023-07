Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa primera actriz y reconocida productora, Silvia Pinal, recientemente despertó la preocupación de sus millones de fans, debido a que se reportó que estaba delicada de salud y que su vida hasta podría correr riesgo, por lo que recientemente la asistente de la Diva de Televisa, Efigenia Ramos, realizó una entrevista en la que dio una fuerte noticia con respecto a su jefa de 92 años.

Como se sabe, a través de su cuenta de Twitter el famoso publirrelacionista que trabajó para los Pinal, Emilio Morales, informó que la reconocida actriz tenía problemas de salud, señalando que: "Lamento informarles que el estado de salud de Doña Silvia Pinal es delicado, luego de que desde la tarde de ayer, se encuentra con la presión muy baja, su sistema de defensas comprometido y con muy pocas fuerzas en general", siendo esta la segunda vez en un mes que se dice que correría peligro.

Ante este hecho, la hija de Silvia, la actriz Sylvia Pasquel señaló que: "Este señor no tiene nada que hacer más que dar falsas noticias. ¿Qué le pasa?, a ver que enseñe un certificado o algún papel donde diga que mi mamá está en esas condiciones. Quiero que alguien le pregunte A Emilio Morales que ¿de dónde sacó la noticia? si no tiene ninguna referencia médica. Mi mamá está perfecta, muchas gracias por la preocupación".

Silvia Pinal. Internet

Ahora, la mañana de este martes 25 de julio en una entrevista con Sale el Sol y otros medios de comunicación, Efigenia habló con respecto a este tema a las afueras de la casa de la reconocida actriz y productora de la empresa San Ángel, en donde señaló que Pinal estaba en un perfecto estado de salud y no entendía el por qué se estaba diciendo que ella estaba presentando problemas en su estado de salud.

Ante este hecho, afirmó que no deberían de creerse todo lo que se decía con respecto al estado de salud de la creadora de Mujer, Casos de la Vida Real, y que la familia hablaría si es que las cosas con la matriarca se complicaba como siempre lo habían hecho anteriormente, negando rotundamente una vez más que podría estar al borde de la muerte o en una situación muy delicada como se ha rumorado.

Finalmente, los presentadores de Imagen TV señalaron que no creían que Emilio estuviera mintiendo, sino que en realidad tendría bases y que Pinal sí estaría presentando complicaciones, destacando que tal vez solo no estaría grave con lo señaló y que tal vez la información que le llegó no estaría 100 por ciento ligada a la de la familia pero sí una parte.

Fuente: Tribuna del Yaqui