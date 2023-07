Tras 24 años en TV Azteca y rechazar 'Hoy', villana de novelas reaparece irreconocible en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida villana de las telenovelas, quien estuvo 24 años en las filas de TV Azteca siendo actriz y conductora de exitosos proyectos, dio una grata sorpresa debido a que fue captada llegando a las instalaciones de Televisa y confirmó cuál es su siguiente proyecto en el canal. Se trata de Anette Michel, quien realizó su debut en San Ángel en el 2021 dando vida a una de las antagonistas del melodrama Contigo sí.

La exreina de belleza saltó a la fama luego de actuar en novelas como Al norte del corazón, Cuando seas mía, Pasión Morena, Se busca un hombre y Marea brava, en las cuales tuvo la oportunidad de ser villana y protagonista. Además de que Anette estuvo a cargo de la conducción de programas como Tempranito, Venga la Alegría y más recientemente MasterChef México, reality al cual renunció luego de 8 temporadas.

En el año 2021, la originaria de Guadalajara, Jalisco, decidió probar suerte en la televisora de San Ángel haciendo su debut a través del programa Hoy y de la telenovela Contigo Sí producida por Ignacio Sada, la cual presuntamente fue un fracaso en cuestión de rating. Además otros reportaron que Televisa estancó la carrera de Anette pues presuntamente "desperdiciaron su talento" con el papel que le dieron y también se dijo que la descartaron de los melodramas La Madrastra y El Amor Invencible.

Sin embargo, ahora Michel está más que lista para regresar a la programación del Canal de Las Estrellas pues pese a todas las especulaciones que han surgido, la realidad es que ella ya fue confirmada para el nuevo melodrama Minas de Pasión. Hace varias horas el reportero Edén Dorantes captó a la tapatía llegando a su llamado y luciendo irreconocible, pues trae el cabello muy corto y teñido de color chocolate: "Muy contenta, estoy grabando, estoy encantada con el 'look'".

En esta novela participarán Livia Brito, Osvaldo de León, Cynthia Klitbo, Silvia Sáenz, César Évora, Alejandro Camacho, Karyme Lozano, Rodrigo Murray, y esto comentó Anette sobre el personaje que interpretará: "Padrísimo, son mis amigos, voy a ser muy mala, a 'Emilia' (personaje de Livia Brito) la voy a mandar muy lejos, está bien bueno, bien intenso, bien sabrosísimo el personaje, contentísima, a menos de 1 mes de que empiece".

Asimismo, los reporteros cuestionaron a la intérprete de 52 años sobre si tiene intenciones de buscar un lugar en el elenco de Hoy pero fue tajante y dijo: "No, 100 por ciento no, hoy no me necesita, ya es su familia, no han habido cambios en 25 años, yo creo que Hoy está perfecto como está". Finalmente, Anette comentó que para ella ser mamá es una bendición y dijo que espera que pronto su compañera Livia Brito cumpla este gran anhelo.

