Tras rumores de ser gay, Cynthia Rodríguez se ahoga en llanto y hace confesión sobre Carlos Rivera

Ciudad de México.- Luego de que Carlos Rivera recibiera brutales comentarios de quienes dudan de sus preferencias luego de que Cynthia Rodríguez revelara que el bebé que esperan juntos no fue concebido de forma natural, sino por una inseminación in vitro, ahora la expresentadora del programa Venga la Alegría rompió en llanto al revelar lo inimaginable sobre su esposo, con quien lleva más de 9 años de relación sentimental.

A pocos días de que los artistas reciban la llegada de su primogénito, que llevará por nombre León, Cynthia concedió una entrevista a Pati Chapoy donde contó varios detalles de la romántica propuesta de matrimonio que recibió por parte del cantante y no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas: "¡Fue tan bonito!, es que de verdad ese hombre es un sueño... yo le había dicho a Carlos 'mi amor una sesión de fotos profesionales no tenemos' y después me dijo 'ya tengo todo listo, nos van a tomar fotos en Madrid y vamos a tener una prueba de vestuario'", inició su relato la futura mamá.

Durante la sesión, Rodríguez explicó que Rivera le mencionó que debía ir a verificar que todo estuviera listo para las imágenes que se tomarían en un jardín, por lo que no se esperaba que tuviera preparada la gran sorpresa: "Me toma de la mano, él había pedido un salón... Llenó de flores todo el salón y tenía músicos de cuerdas, antes de que se abriera la puerta, se abren las puertas yo veo eso, estaba lleno de orquídeas, él me dice: 'Te preparé un concierto sólo para ti', se pone a cantar, yo era un mar de lágrimas", agregó.

Imagen de la boda de Cynthia y Carlos Rivera

Antes de recibir el esperado anillo de compromiso, Cynthia recordó que cuando comenzó su romance con el exacadémico, ella le pidió que le escribiera una carta, pero él dijo que sólo componía canciones. Hecho que tuvo mucha relación con el día de la propuesta, pues en el lugar el cantante le dijo: “Qué crees, ¿te acuerdas de la carta que me habías pedido?". Acto seguido, Rodríguez abrió la carta y cuando comenzaba a leer, Rivera la interrumpió y empezó a cantar.

Era tanta la emoción de la conductora en ese momento, que sintió desmayarse: "Se me despegaron los pies del suelo, veo que va para el piano, toma una caja, voltea, dije: 'Me voy a desmayar'. Ese príncipe real, se hinca, me dice: ‘Préstame tu mano, te lo pido’ y la carta dice: 'Cásate conmigo'", contó muy conmovida ante las cámaras de Ventaneando. Finalmente, la también cantante confesó que este romántico momento salió mejor de lo esperado.

No me desmayé y el hincado, bailamos, nos tomamos fotos, lloramos, nos fuimos a una cena y le hablamos a la familia que no sabía", expresó, según información recogida por Agencia México.

A pesar de que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez son una de las parejas más estables del medio artístico, han sido muy reservados al hablar de su vida privada, por lo que, al confirmar su boda y embarazo, han acaparado distintos titulares de la farándula. Se espera que la originaria de Monclova, Coahuila, dé a luz en las primeras semanas de agosto, para así poder conocer al pequeño León. Asimismo, tanto Cyn como Carlos siguen ignorando los rumores de quienes aún piensan que él sería gay.

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando