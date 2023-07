VIDEO: Tras ir al hospital de emergencia por tifoidea, Ana Claudia Talancón reaparece recuperada

Ciudad de México.- El pasado 7 de julio del presente año, la actriz mexicana Ana Claudia Talancón causó preocupación entre sus fans debido a que a través de las redes sociales compartió una fotografía donde se le vio internada en un hospital a consecuencia de un fuerte dolor abdominal. De inicio, la famosa de 43 años de edad, había dicho que cabía la posibilidad de padecer apendicitis; sin embargo, tras varios estudios el diagnóstico fue otro.

Mediante las redes sociales, la protagonista de películas como El crimen del Padre Amaro, Arráncame la vida o Soy tu fan, informó que el dolor que la aquejaba era muy fuerte, por lo que debáis estar internada mucho más tiempo. Con el paso del tiempo, confirmó que el diagnóstico era tifoidea y por ello es que se mantenía bajo tratamiento. Al dejar el hospital, también dejó de publicar cuál era su avance pero fue la mañana de este martes 25 de julio cuando reapareció ante la prensa.

Ana Claudia Talancón "Me he sentido muy malita": Al borde del llanto, Ana Claudia Talancón manda mensaje desde el hospital

La actriz basta decir, fue una de las invitadas al programa de espectáculos del periodista Javier Poza, quien forma parte de los conductores de Radio Fórmula y para el cual narró que por fortuna, ya se había recuperado de manera satisfactoria y por ende, estaba fuera de todo peligro. La actriz quien además aprovechó la exposición ante los medios para promocionar su nuevo proyecto, abordo el tema de su estado de salud y dijo, todo no pasó a mayores.

No pasó a mayores, gracias a Dios; sin embargo, si tuve una etapa de recuperación como de tres semanas, porque no nada más, fue salmonella, sino que aparte… me querían ya operar […] y lo que pasa es que todos mis órganos estaban inflamados, ya después dijeron es que también parece que tienes una infección en diferentes lugares".

Foto: Instagram

A decir de la actriz, los médicos le informaron que además de la bacteria que le causó esta terrible enfermedad, también su intestino estaba inflamado, lo que causó que a la vez se prestara una inflamación en la rodilla y hasta el tobillo. Este cuadro a llevó a experimentar la presencia d aun líquido que afectaba sus órganos internos y por ello fue que el dolor fuera casi insoportable. La famosa incluso, se mostró al borde del llanto por el diagnóstico y con ello, alarmó más a sus fans.

Lo más alarmante es que la famosa confirmó que además de la fuerte infección estomacal, atravesó por un cuadro que la llevó al borde de la muerte, por lo que ante el locutor y la audiencia de éste, explicó de qué se trató este evento causado por un medicamento que, en lugar de ayudarla, la llevó a experimentar un efecto secundario muy grave. Por suerte, hizo hincapié en que todo quedó en un susto y ya puede retomar sus actividades de manera habitual.

Luego me hizo reacción secundaria uno de los medicamentos, entonces me empezó a doler todo el cuerpo, la cabeza, decían que tenía tendonitis (sic), que se me iban a romper los tendones y así me iba a quedar para siempre, que mucha gente no sobrevivía a esto, me asusté horrible, fueron tres semanas fatales".