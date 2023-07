Wendy Guevara podría cambiarse al 'Team Cielo' por esta razón y sus compañeros se oponen a la traición

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de una intensa gala de expulsión en La Casa de los Famosos México, donde Apio Quijano fue el primero en salir del 'Team Infierno', ahora Wendy Guevara está pensando en cambiarse de bando, pues asegura que hay una fuerte razón por la que podría tomar la decisión, aunque sus compañeros no están muy de acuerdo con su postura ya que se juraron lealtad hasta la final.

Cabe destacar que a lo largo de seis semanas los 'Diablitos' lograron salir invictos gracias a sus estrategias y desempeño en las pruebas, por lo que consiguieron desbancar a los 'Ángeles', quienes únicamente tienen dos competidores en pie, siendo Mariana 'La Barby' Juárez y Jorge Losa, a quienes podría sumarse a sus filas y ya se lo dijo de manera abierta a su equipo para que no los tome por sorpresa.

Fue durante una plática casual, donde la integrante del clan de Las Perdidas le explicó a sus compañeros que si en las siguientes semanas 'La Barby' se queda sola, ella se iría de su lado para que no sea la única mujer en su cuarto, pues sabe que no la pasaría muy bien, así que lo haría como un acto de amistad y solidaridad, además de que de ese modo no incomodaría a nadie.

No obstante, de inmediato le indicaron que esa no es opción ya que están perfectamente compactados como equipo, así que le sugirieron que si eso llega a pasar lo mejor sería invitar a la boxeadora con ellos para que no la pase mal y todos continúen con la hermandad que han logrado forjar a lo largo de la convivencia, así que le sugirieron que compartan cama con Emilio Osorio.

Algo que es una realidad es que en las últimas semanas han surgido varios roces entre el cuarto infierno, tales como las discusiones entre Wendy con Nicola Porcella, así como el carácter estricto de Sergio Mayer que tiene cansados a todos ya que no les permite ni lavarse los dientes en la ducha, pues en todo quiere poner reglas y la mayoría está cansado de eso, así que ese podría ser otro de los motivos por los que quiera cambiarse.

Lista de eliminados:

Marie Claire Harp

Sofía Rivera Torres

Ferka

Raquel Bigorra

Paul Stanley

Bárbara Torres

Apio Quijano

Esta octava semana Emilio Osorio logró ganar la prueba de líder, lo cual indica que se encuentra salvado y podrá asegurar a uno de sus compañeros, lo cual pone en estado vulnerable a los sobrevivientes del cielo, así que existe una gran posibilidad de que Mariana 'La Barby' Juárez sea eliminada, por lo que posiblemente no tenga que cambiar de bando la influencer, aunque todo podría cambiar de última hora.

