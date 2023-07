"Acabas con un matrimonio": Regañan a conductora de 'VLA' por emparejar a Silvia Pinal y Eric de Castillo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En pleno programa en vivo de Venga la Alegría el reconocido presentador, Ricardo Casares, interrumpió y regañó severamente a su compañera de la zona de espectáculos, Shabely Huerta, afirmando que estaba acabando "con un matrimonio", cuando habló sobre emparejar a la primera actriz de Televisa y productora, Silvia Pinal, y al reconocido actor, Eric del Castillo, que tiene varios años casados.

Sin duda alguna uno de los romances más polémicos que se dijo que tuvo el actor, fue con aparentemente la madre de Alejandra Guzmán, pues desde el primer momento en el que trabajaron juntos se dijo que había una gran química y aunque ellos afirmaron que nunca tuvieron algo que ver y solo tuvieron una cercana amistad, incluso él dijo arrepentirse de no llegar a ser algo más, los rumores nunca cesaron y siempre se dijo que fueron pareja, incluso en el 2010 cuando hicieron La Dueña revivieron este tema y declararon que su química delataba que sí hubo algo más que una amistad.

Actualmente, el famoso histrión se encuentra casado con Kate Trillo, con la cual se unió en matrimonio el 23 de mayo de 1969, con la cual en estos más de 50 años de matrimonio tuvo a sus dos talentosas hijas, la presentadora Verónica del Castillo y la reconocida actriz, Kate del Castillo, e incluso él se refiere a ella como el amor de su vida y en cada evento que aparecen juntos demuestran lo mucho que se aman.

Eric con su esposa y Kate. Internet

Pero, pese a ser un matrimonio muy sólido y tener más de cinco décadas juntos, los reporteros aún le recuerdan a Eric su pasado amoroso con otras celebridades, tales como la que supuestamente tuvo con la madre de Sylvia Pasquel, lo que sucedió la pasada noche del martes 25 de julio, cuando este se presentó en la entrega 31 de los Premios Bravo, donde este mencionó que apoyaba a Pinal y que a sus 92 años se seguía viendo "bonita".

Ante este hecho, cuando fue el turno de los presentadores de dar su opinión respecto a las entrevistas y la situación de la creadora de Mujer, Casos de la Vida Real, Shabely mencionó que quitando todo lo malo de la salud de Silvia había que festejar que "ya le salió pretendiente", haciendo referencia al mencionado histrión, afirmando que sin duda habrían sido una muy buena y hermosa pareja de tener algo que ver sentimentalmente.

Es por ese motivo que Casares rápidamente quiso poner un alto a estos comentarios, dado a que señaló que del Castillo estaba felizmente casado y muy enamorado, a lo que Huerta afirmó que no lo decía en mal plan y que no era para molestarse, a lo que este pidió una disculpa a la familia del actor y le señaló a su compañera que estaba "acabando con un matrimonio de tantos años", a lo que ella seguía insistiendo que no era con ese afán y le mandó saludos a Trillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui